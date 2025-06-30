Korkutan anlar: Alişan konserinden önce bıçaklı saldırı

Samsun’da düzenlenen Ebru Yaşar konserinde 1 kişi, Merve Özbey konserinde ise 2’si polis 3 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı. Samsun'da son olarak sahneye Alişan çıktı. Oldukça sakin geçen konserin ardından Alişan bir konuşma yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Samsun’da düzenlenen Ebru Yaşar konserinde 1 kişi, Merve Özbey konserinde ise 2'si polis 3 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı. Bu olaylar gündemdeki yerini korurken son olarak Samsun’da sahneye şarkıcı Alişan çıktı.

Ünlü şarkıcı, "Tak Tak", "Hele Bir", "Var Ya" gibi eserlerinin yanı sıra türkülerle de Samsunluları coşturdu. Alişan, askere gidecek bir hayranı için de "Ölürüm Türkiyem" şarkısını seslendirdi.

ALİŞAN SAHNEDE KONUŞMA YAPTI