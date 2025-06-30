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Korkutan anlar: Alişan konserinden önce bıçaklı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Korkutan anlar: Alişan konserinden önce bıçaklı saldırı
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’da düzenlenen Ebru Yaşar konserinde 1 kişi, Merve Özbey konserinde ise 2’si polis 3 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı. Samsun'da son olarak sahneye Alişan çıktı. Oldukça sakin geçen konserin ardından Alişan bir konuşma yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Samsun’da düzenlenen Ebru Yaşar konserinde 1 kişi, Merve Özbey konserinde ise 2'si polis 3 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı. Bu olaylar gündemdeki yerini korurken son olarak Samsun’da sahneye şarkıcı Alişan çıktı.

Olaylı festivalde bıçaklar konuştu! Alişan detayı dikkat çekti - 1. Resim

Ünlü şarkıcı, "Tak Tak", "Hele Bir", "Var Ya" gibi eserlerinin yanı sıra türkülerle de Samsunluları coşturdu. Alişan, askere gidecek bir hayranı için de "Ölürüm Türkiyem" şarkısını seslendirdi.

Olaylı festivalde bıçaklar konuştu! Alişan detayı dikkat çekti - 2. Resim

ALİŞAN SAHNEDE KONUŞMA YAPTI

Oldukça sakin geçen konserin ardından Alişan bir de konuşma yaptı. Alişan sahnede yaptığı konuşmada, "Burada çok yakın dostlarım var. Eşimle birlikte geldim. En sevdiğim, en çok ziyaret ettiğim şehirlerden bir tanesi Samsun. Bu muhteşem kalabalığı gördüm, çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı. 

Olaylı festivalde bıçaklar konuştu! Alişan detayı dikkat çekti - 3. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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