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Oğlu paylaştı: Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oğlu paylaştı: Sabri Ugan&#039;ın cenaze programı belli oldu
Cenaze, Spor Spikeri, Akciğer Kanseri, Sakarya, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü spor spikeri Sabri Ugan’ın cenaze programı belli oldu. Oğlu Doruk Ugan, detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk spor medyasının tanınan isimlerinden Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 aydır akciğer kanseri tedavisi gören Ugan, geçtiğimiz günlerde hastalığını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Oğlu paylaştı: Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu - 1. Resim

Şampiyonlar Ligi maçlarında yaptığı anlatımlarla hafızalarda yer edinen deneyimli spiker, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Oğlu paylaştı: Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu - 2. Resim

SABRİ UGAN'IN CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU 

Sabri Ugan’ın oğlu Doruk Ugan, babasının cenaze programını sosyal medya hesabından duyurdu.

Oğlu paylaştı: Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu - 3. Resim

Sabri cenazesi; yarın (Salı günü) 10.30'da Levent Spor Yazarları Derneği'nde düzenlenecek veda töreni sonrasında, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vaktine müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Sakarya'ya gönderilecek.

Oğlu paylaştı: Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu - 4. Resim

Sakarya Orhan Camii'nde ikindi namazına müteakip Emirdağ Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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