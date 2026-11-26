Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Özcan Deniz'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yaptığını belirten Deniz, aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu açıkladı. Üzerine kayıtlı 7-8 gayrimenkulü ve bir aracı bulunduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, kalp rahatsızlığı nedeniyle raporlu ilaç kullandığını da ifade etti. Yasaklı madde kullanmadığını, satmadığını ve satışına aracılık etmediğini belirten Deniz, hakkındaki suçlamaları reddetti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon çerçevesinde Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Muammer Kapucuoğlu, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaeı, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın, Murat Başoğlu ve Özden Cerrahoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.

CEYLAN KAYA TUTUKLANDI, 9 ŞÜPHELİ SERBEST

Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u hakkında savcılık işlemlerinin ardından karar verildi. Şarkıcı Ceylan Kaya tutuklanırken, aralarında Özcan Deniz'in de bulunduğu 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ÖZCAN DENİZ: AYLIK GELİRİM 500 BİN TL

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özcan Deniz'in savcılıkta verdiği ifade gün yüzüne çıktı. Mesleki geçmişi ve ekonomik durumuna ilişkin soruları cevaplayan şarkıcı, “Yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yapmaktayım” dedi.

Aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu beyan eden Deniz, mal varlığına ilişkin soruya ise “Adıma kayıtlı 7-8 tane gayrimenkul ve 1 de araç vardır” cevabını verdi.

Borsa ve yatırım fonlarında hesabı olup olmadığı da sorulan şarkıcı, bu tür yatırımlarla ilgilenmediğini belirterek, “Borsada, fonda adıma kayıtlı hesap yoktur. Bu uygulamalarla hiçbir zaman işim olmadı.” ifadelerini kullandı.

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KALP RAHATSIZLIĞI OLDUĞUNU BELİRTTİ

Savcılık ifadesinde hakkındaki uyuşturucu iddialarına da değinen Özcan Deniz, yasaklı madde kullanmadığını ve bu tür maddeleri kullanan kişilerle aynı ortamda bulunmadığını dile getirdi. Şarkıcı, konuya ilişkin savunmasında, “Ben kesinlikle yasaklı madde kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım” dedi.

Yasaklı madde ticareti yapan veya bu faaliyetlere aracılık eden kişilerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını da öne süren Deniz, “Yasaklı madde satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 yıldır kalp rahatsızlığı yaşadığını belirten şarkıcı, bu nedenle doktor kontrolünde raporlu ilaç kullandığını ifade etti. Gözaltına alınmasının kendisini üzdüğünü dile getiren Deniz, verdiği kan ve saç örneklerinden çıkacak sonuçların iddiaları açıklığa kavuşturacağını belirterek, “Talihsiz bir şekilde gözaltına alınmam beni çok üzmüştür. Vermiş olduğum kan ve saç tahlilleri sonucu bu durumun ortaya çıkacağına eminim” ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz savcılıkta tek tek anlattı! Geliri, gayrimenkulleri ve sağlık durumunu açıkladı

“YASAKLI MADDE KULLANMADIM, SATMADIM”

Özcan Deniz, savcılık ifadesinin sonunda ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini vurgulayarak, “Ben kesinlikle yasaklı madde kullanmadım, satmadım, satışına aracılık etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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