Özcan Deniz'in “İkinci çocuğu istemiyorum” açıklamasına genç eşinden cevap geldi

Kuzey adında bir oğlu olan Özcan Deniz, bir çocuk daha istemediğini söylemişti. Deniz’in bu sözleri sosyal medyayı ikiye böldü ve birtakım tartışmaların fitilini ateşledi. Konuyla ilgili ünlü şarkıcının genç eşi eleştirilere cevap verdi.

Şarkıları ve sahne performanslarıyla dikkat çeken 52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, çocuk açıklamasıyla gündeme geldi. Deniz’in tepki çeken sözlerine kendisinden 22 yaş küçük eşi Samar Dadgar’dan açıklama geldi.

ÖZCAN DENİZ: BİR ÇOCUĞU DAHA GÖZE ALAMIYORUM

Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, 30. yaşını önceki gün verdiği bir partiyle kutladı. Çıkışta muhabirlerin karşısına çıkan çiftten Deniz’e “İkinci kez baba olmak ister misiniz?" sorusu yöneltildi.

Bu soruya açık yüreklilikle cevap vereceğini söyleyen Deniz, “Harika bir eşim ve harika bir oğlum var. Onları koruma içgüdüsüyle hareket ediyorum şu an tamamen. Kaç sene onlara eşlik edebilirim bilmiyorum. Onların genç olduğu zamanda ben yaşlı olmak istemiyorum. Şu an bir çocuk daha dünyaya getirsek, 10’lu yaşlarında ben 70’lere dayanıyorum. Bunu göze alamıyorum. Ama Samar genç bir kadın ve benim canım ciğerim. Daha biriktireceğimiz çok anı var. O isterse tabii ki hakkıdır” ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ ŞARKICIYA TEPKİ: ANNE OLMAK ONUN DA HAKKI

Özcan Deniz’in ikinci çocuğa sıcak bakmaması sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar bunun genç eşine haksızlık olduğunu belirterek “Anne olmak onun da hakkı” , “Evladın yaşında olacak kadınla evlenirken neden bunları düşünmedin” şeklinde yorumlar yaptı. Bazıları ise Deniz ile ilgili “Çok dürüst konuşmuş” , “Bencil düşünmeyen anne baba adaylarını görmek harika” gibi yorumlarla ünlü isme hak verdi.

SAMAR DADGAR: HER KADIN ANNE OLMAK ZORUNDA DEĞİL

Konuyla ilgili eleştiriler sonrası Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar sessizliğini bozdu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Dadgar, Deniz’e şu sözlerle destek verdi:

“Her kadın anne olmak zorunda değil. Her kadın anne olma duygusuyla yanıp tutuşmak zorunda değil. Her evlilik çocukla taçlandırılmak zorunda değil. Bir çocuk zaten var ve bizim canımız ciğerimiz. İki taraf da birbirini seviyorsa ve çocuk yapma hasreti yok ise benim tarafımdan bunu kadın haklarına bağlamak (ki ben kadınım ve hakkım var istemiyorum demeye) veya sen nasıl istemezsin eninde sonunda isteyeceksin diye zorbalıkla dikte edemezsiniz! Bazen bazı şeyler çok mahremdir, çok özeldir. Hasta değilim ama ya hasta olsaydım ve çocuk sahibi olamasaydım. Yaptığınız yorumlar kadınları üzen yorumlar. Herkesin, herkesin hayatına saygı duyması dileği ile sizleri seviyorum.”

SÖZLERİYLE ÖZCAN DENİZ’E DESTEK ÇIKTI

Dadgar açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Bir kadının tek derdi üremek olmamalı. Bir kadın kendi bedeni hakkında karar verebilmeli. Herkes çocuk doğurmak istemeyebilir benim gibi. Hele bir erkek tarafından benim gibi İran Cumhuriyeti’nde doğup büyüyüp o kültürden gelen bu soru yabancı bir erkek tarafından sorulduğunda çok ayıp karşılıyorum. Bu konu artık çok uzadı. Bu kararın benim kararım olup eşimin de buna saygı duyması ve basın mensubu arkadaşlarımızın önünde heyecanlandığım için, konuşamadığımı bildiği için benim yerime ikimizin kararı olan bir şeyi ilk defa sizinle paylaştı. Rica ediyorum, kendi kararım olan bu konuya haddinize düşmediği için bir daha açıp sorgulamayınız çünkü çok ayıp. Sizleri çok seviyorum. Kendinize, hayatlarınıza çok iyi bakın, kocaman kucaklıyorum.”