Özge Özpirinçci'nin duygusal anları! Babasını andı, gözyaşlarını tutamadı

Son olarak 'Sandık Kokusu' dizisindeki Karsu karakteri ile izleyici karşısına çıkan oyuncu Özge Özpirinçci, ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 'Sakıncalı' dizisi ile anlaşma sağlayan sevilen oyuncu, İtalya'nın sevilen programı 'Verissimo'ya katıldı.

BABASINI ANARKEN DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Milano'da gerçekleştirilen program çekimlerinde yer alan Özpirinçci, söyleşi sırasında duygusal anlar yaşadı.

2023 yılında ALS hastalığı nedeniyle kaybettiği babası Kadri Emrah Özpirinçci’yi anarken gözyaşlarını tutamayan oyuncunun o anları, programın tanıtım videosunda dikkat çeken sahneler arasında yer aldı.

Verissimo'nun bu sezon ağırladığı ilk Türk konuk olan Özpirinçci'nin içten ve duygusal sözleri, sosyal medyada geniş yankı buldu. Tanıtımda, “Özge Özpirinçci, babasını hatırlarken duygulandı” notuna yer verildi.