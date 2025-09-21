Yeşilin ve tarihin buluştuğu nokta! Ihlara Vadisi adeta açık hava müzesi

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde yer alan ve dünyanın en büyük ikinci kanyonu olma özelliğini taşıyan Ihlara Vadisi, hem yerli hem de yabancı turistlerin gözde destinasyonlarından biri haline geldi. Eşsiz doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve mistik atmosferiyle ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunan vadi, her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

ADETA AÇIK HAVA MÜZESİ

Melendiz Çayı’nın binlerce yıl süren aşındırıcı etkisi ve Hasandağı'nın volkanik faaliyetleri sonucunda oluşan bu etkileyici coğrafya, 14 kilometrelik uzunluğu ve 382 basamakla inilen giriş yoluyla dikkat çekiyor. Vadi yalnızca doğal manzaralarıyla değil, barındırdığı kültürel mirasla da beğeni topluyor.

İçerisinde 105 kilise ve yaklaşık 10 bin mağaranın yer aldığı Ihlara, adeta açık hava müzesi niteliği taşıyor.

"HEM NEHİR VAR HEM DE SU VAR"

Vadi boyunca akan Melendiz Çayı çevresine hayat verirken; yeşilin, suyun ve tarihin iç içe geçtiği bu doğa harikası, doğaseverleri ve tarih meraklılarını cezbediyor.

Denizli’den gelen ziyaretçilerden Meryem Azra Ongun, "Ihlara Vadisi tüm doğal güzellikleri içerisinde barındıran bir yer. Ihlara Vadisini çok güzel bulduk. Biz Denizli'den geldik Aksaray'a. Burada çok fazla yeşillik yoktu ama bu vadide hem nehir var hem de su var. Kiliseleri gezdik" ifadelerini kullandı.

Bir diğer ziyaretçi Ayşen Ongun ise, "Ihlara Vadisi çok güzel, gezmesi epey bir zordu ama çok güzel bir yer" diye konuştu.