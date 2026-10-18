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Peker Açıkalın’dan dikkat çeken çıkış… “Para lazım, para!” dedi, hemen sildi

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Peker Açıkalın’dan dikkat çeken çıkış… “Para lazım, para!” dedi, hemen sildi
Başlık ResmiPeker Açıkalın’dan dikkat çeken çıkış… “Para lazım, para!” dedi, hemen sildi

Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren, Avrupa Yakası dizisinde oynadığı Gaffur karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Peker Açıkalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Oyunculuk kariyerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Açıkalın, yeni projelerde yer almaya hazır olduğunu belirterek yapımcılara seslendi. Ancak ünlü isim paylaşımındaki “Para lazım para” sözünü kısa sürede silmesi dikkat çekti.

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2011 yılında kalp krizi geçiren Peker Açıkalın, 2024 yılında ise beyin kanaması nedeniyle sağlık sorunları yaşamıştı. Geçirdiği rahatsızlıkların ardından bir süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu, zaman zaman son haliyle de gündeme gelmişti. Uzun yıllara dayanan mesleki deneyimiyle tanınan Açıkalın, son paylaşımında oyunculuğa devam etmek istediğinin sinyalini verdi.

“HER TÜRLÜ KARAKTERİ OYNARIM”

Peker Açıkalın, kendisi hakkında kaleme alınan bir yazıyı sosyal medya hesabından paylaşarak metnin tamamını yansıtmadığını ifade etti. Söz konusu yazıyı kendisinin yazmadığını belirten oyuncu, açıklamasında meslek hayatına ve oyunculuk kariyerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıkalın, paylaşımında, “Yazıyı ben yazmadım, bu yazı görünenin sadece bir kısmı. İster okuyun, ister pas geçin... Megaloman değilim ama aferin bana be, tam 50 sene! Toplum tarafından alkışlanmak ve sevilmek bana yetti. Gelen tekliflere açığım, her türlü karakteri oynarım... Para lazım, para! Önüne gelenin oyuncu olduğu bu dönemde yapımcıların tekliflerine açığım” ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 50 yıllık meslek hayatına vurgu yapan oyuncu, izleyiciler tarafından sevilmenin ve takdir edilmenin kendisi için önemini dile getirdi. Yeni projelerde rol almaya sıcak baktığını açıkça belirten Açıkalın, farklı karakterleri canlandırabileceğini söyleyerek yapımcılara da mesaj gönderdi.

Peker Açıkalın’dan dikkat çeken çıkış… “Para lazım, para!” dedi, hemen sildi
Başlık ResmiPeker Açıkalın’dan dikkat çeken çıkış… “Para lazım, para!” dedi, hemen sildi

“PARA LAZIM, PARA” SÖZLERİNİ SİLDİ

Ünlü oyuncunun paylaşımındaki “Para lazım, para!” sözleri ise kısa sürede dikkat çekti. Ancak Peker Açıkalın, daha sonra söz konusu metin üzerinde düzenleme yaptı. Oyuncu, paylaşımının ilk halinde yer alan “Para lazım, para!” ifadesini metinden çıkardı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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