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Haberler > Magazin > Pelin Karahan ev sahibi ile mahkemelik oldu! Harcadıkları para şaşırttı

Pelin Karahan ev sahibi ile mahkemelik oldu! Harcadıkları para şaşırttı

Düzenleyen: / Kaynak: Birsen Altuntaş
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Pelin Karahan ev sahibi ile mahkemelik oldu! Harcadıkları para şaşırttı

Magazin Haberleri  / Birsen Altuntaş

Kavak Yelleri dizisindeki Aslı karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Pelin Karahan sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla ara ara gündem oluyor. Son olarak Bahar dizisinde rol alan Karahan, kira nedeniyle anlaşmazlık yaşadıkları ev sahipleriyle mahkemelik oldu.

2014 yılında iş insanı Bedri Güntay'la evlenen oyuncu Pelin Karahan, iki oğlu ve eşi ile yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada aktif olan ünlülerden. Çift bu kez aile pozları ile değil bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Karahan ile eşi Bedri Güntay kira nedeniyle anlaşmazlık yaşadıkları ev sahipleriyle mahkemelik oldu.

Mahkemeye beyanlarına göre; ev sahipleri Açalya ve Murat Öztürk, villalarını 18 Eylül 2020 tarihinde ünlü çifte 3 yıllığına kiraladı. Kira süresi dolduğunda Karahan ve Güntay'ın villayı tahliye etmeleri istendi. Ancak bu talep yerine gelmeyince Öztürk çifti, icra takibi başlattı.

"EV ARIYORUZ, ÇIKACAĞIZ"

Pelin Karahan ev sahibi ile mahkemelik oldu! Harcadıkları para şaşırttı - 1. Resim

Sözleşmeye atılan imzanın kendilerine ait olmadığını savunan Karahan ve Güntay, ödeme emrine itiraz etti. Bu sırada Öztürk ailesi tarafından itirazın iptali ve tahliye davası açıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Bedri Güntay ise “Biz eve taşındığımızda zaten 3 yıllık kirayı peşin ödedik. Evi satın alma niyetiyle oturduğumuz için de 500 bin dolar masraf yaptık. Daha sonra ev sahibi 2 kat fiyat artışı teklifimizi enflasyonu öne sürerek kabul etmedi. 4 kat artış istedi. Evin bedelini de fahiş bir rakama çıkardı. Elimizden gelen iyi niyeti gösterdik ama aynı tavrı görmedik. Zaten ev arıyoruz, çıkacağız” açıklamalarında bulundu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Birsen Altuntaş
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