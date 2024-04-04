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Popstar Mehtap'tan yürek sızlatan paylaşım! 'Oğlum melek oldu' sözleriyle duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Popstar Mehtap&#039;tan yürek sızlatan paylaşım! &#039;Oğlum melek oldu&#039; sözleriyle duyurdu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Katıldığı Popstar yarışmasıyla adını duyuran Mehtap Yılmaz’ın kedisi hayatını kaybetti. Kedisinin mezarı başında paylaşım yapan Yılmaz, son haliyle yürekleri burktu.

Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan, Ebru Gündeş gibi isimlerin jüri koltuğunda oturduğu ‘Popstar Alaturka’ yarışmasıyla şöhreti yakalayan Mehtap Yılmaz yaşadığı üzüntüyle gündem oldu. 

“ACIMIN TARİFİ YOK”

Kedisi ölen Mehtap Yıldırım, acısını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Çok üzgün olduğu görülen Yıldırım, paylaşımına “Son kez doya doya öptüm, kokladım. Oğlum melek oldu. Acımın tarifi yok. Kardeşin bana emanet. Ben bu yalan dünyada yarım kaldım” notunu düştü. 

Popstar Mehtap'tan yürek sızlatan paylaşım! 'Oğlum melek oldu' sözleriyle duyurdu - 1. Resim

GEÇEN YIL FELÇ GEÇİRDİ

Popstar yarışmasına 2008 yılında katıldıktan sonra geniş bir hayran kitlesi edinen Mehtap Yıldırım, geçtiğimiz yıl beyninde pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirmişti. Bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan Yıldırım, sevenlerine “Mesajlarınızı tek tek okudum binlerce kez teşekkür ederim. İyi ki varsınız ben de daha iyiyim, ağır bir durum atlattım. Allah'a şükürler olsun artık odama çıktım. Sizleri çok seviyorum cansınız” sözleriyle teşekkür etmişti.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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