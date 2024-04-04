Buse Terim’den boşanma sonrası ilk paylaşım! Soluğu yurt dışında aldı

Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim, Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz haftalarda bitirdi. Ayrılığın ardından sosyal medyada sessizliğe bürünen Terim’den ilk paylaşım geldi.

Moda tasarımcısı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı, 26 Mart’ta görülen davayla 10 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Terim, boşanmasının ardından soluğu Fransa’da aldı.

“EVLİLİĞİMİZİ BİTİRME KARARI ALDIK”

Teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim, boşanma haberleriyle gündeme geldi. Terim ile Volkan Bahçekapılı’nın evliliği tek celsede sona erdi. Gündeme bomba gibi düşen ayrılığın ardından Buse Terim yaptığı açıklamayla ayrılık nedenine ilişkin şu bilgiyi verdi:

“Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin, özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz.”

Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliğinden Nil ve Naz adında iki kızı bulunuyor.

GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

Kendi markası bulunan, aynı zamanda sosyal medya için içerik üreticiliği de yapan Buse Terim, boşanma açıklamasının ardından hiçbir paylaşım yapmamıştı. Sosyal medyada sessizliğe bürünen Terim’den günler sonra bir paylaşım geldi.

İŞ SEYAHATİNE ÇIKTI

Buse Terim, Instagram’dan iş seyahati için bavul hazırladığını belirten bir fotoğrafa yer verdi. Ardından takipçilerinden nereye gideceğini tahmin etmelerini istedi. Daha sonra ise Fransa’nın Colmar şehrine geldiklerini söyledi.

ESKİ EŞİNİ SİLDİ

Öte yandan Buse Terim, eski eşiyle olan fotoğraflarını da sosyal medya hesabından kaldırdı. Terim’in ayrıca ‘Bahçekapılı’ soyadını silmesi de takipçilerinin gözünden kaçmadı.