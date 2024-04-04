Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Magazin > Buse Terim’den boşanma sonrası ilk paylaşım! Soluğu yurt dışında aldı

Buse Terim’den boşanma sonrası ilk paylaşım! Soluğu yurt dışında aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Buse Terim’den boşanma sonrası ilk paylaşım! Soluğu yurt dışında aldı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim, Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini geçtiğimiz haftalarda bitirdi. Ayrılığın ardından sosyal medyada sessizliğe bürünen Terim’den ilk paylaşım geldi.

Moda tasarımcısı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı, 26 Mart’ta görülen davayla 10 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Terim, boşanmasının ardından soluğu Fransa’da aldı. 

“EVLİLİĞİMİZİ BİTİRME KARARI ALDIK”

Teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim, boşanma haberleriyle gündeme geldi. Terim ile Volkan Bahçekapılı’nın evliliği tek celsede sona erdi. Gündeme bomba gibi düşen ayrılığın ardından Buse Terim yaptığı açıklamayla ayrılık nedenine ilişkin şu bilgiyi verdi:

“Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin, özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz.”

Buse Terim’den boşanma sonrası ilk paylaşım! Soluğu yurt dışında aldı - 1. Resim

Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliğinden Nil ve Naz adında iki kızı bulunuyor.

GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

Kendi markası bulunan, aynı zamanda sosyal medya için içerik üreticiliği de yapan Buse Terim, boşanma açıklamasının ardından hiçbir paylaşım yapmamıştı. Sosyal medyada sessizliğe bürünen Terim’den günler sonra bir paylaşım geldi. 

İŞ SEYAHATİNE ÇIKTI

Buse Terim, Instagram’dan iş seyahati için bavul hazırladığını belirten bir fotoğrafa yer verdi. Ardından takipçilerinden nereye gideceğini tahmin etmelerini istedi. Daha sonra ise Fransa’nın Colmar şehrine geldiklerini söyledi. 

Buse Terim’den boşanma sonrası ilk paylaşım! Soluğu yurt dışında aldı - 2. Resim

ESKİ EŞİNİ SİLDİ

Öte yandan Buse Terim, eski eşiyle olan fotoğraflarını da sosyal medya hesabından kaldırdı. Terim’in ayrıca ‘Bahçekapılı’ soyadını silmesi de takipçilerinin gözünden kaçmadı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır taburcu oldu - MagazinSevindiren haber: Kadir İnanır taburcu olduİbrahim Tatlıses “Evimden çık” diyerek dava açmıştı! Torunu tazminat ödeyecek - Magazin“Evimden çık” diyerek dava açmıştı! Torunu tazminat ödeyecekBuse Varol’dan 3. çocuğa yeşil ışık! “Neden olmasın” deyip açıkladı - MagazinBuse Varol’dan 3. çocuğa yeşil ışık! “Neden olmasın” deyip açıkladıPombalı tüfekle komşularına ateş açan sanatçı Metin Işık ve oğlunun cezası belli oldu - MagazinPombalı tüfekle komşularına ateş açan sanatçı Metin Işık ve oğlunun cezası belli olduApar topar ameliyata alınmıştı! Aydilge’den operasyon sonrası ilk açıklama - MagazinApar topar ameliyata alınan şarkıcıdan haber varSurvivor’da Yunus Emre’nin tavrı karşısında Acun Ilıcalı küplere bindi! Eşinden destek gecikmedi - MagazinAcun Ilıcalı küplere bindi! Yunus Emre'nin eşinden sitem...Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın boşanma nedeni ihanet mi? İddialara cevap geldi - MagazinBoşanma nedeni ihanet mi? İddialara cevap geldi“Seçimi kaybettim, evleniyorum” demişti: İbrahim Tatlıses gerçeği açıkladı - Magazin“Seçimi kaybettim, evleniyorum” demişti! Gerçeği açıkladıÜnlü isimlerden Türker İnanoğlu’nun vefatının ardından başsağlığı mesajları - MagazinVefatı üzüntüye boğdu24 gün önce annesini toprağa veren Zafer Algöz baba acısıyla yıkıldı - Magazin24 gün sonra ikinci büyük acıyı yaşadı
Sonraki Haber Yükleniyor...