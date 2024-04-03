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Haberler > Magazin > Buse Varol’dan 3. çocuğa yeşil ışık! “Neden olmasın” deyip açıkladı

Buse Varol’dan 3. çocuğa yeşil ışık! “Neden olmasın” deyip açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Buse Varol’dan 3. çocuğa yeşil ışık! “Neden olmasın” deyip açıkladı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Alişan ile evli olan Buse Varol’a bir sokak röportajında üçüncü çocuğu isteyip istemedikleri soruldu. Çocuk fikrine yeşil ışık yakan Varol “İlerleyen senelerde neden olmasın?” cevabını verdi.

Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren Buse Varol, özel hayatına dair açıklamalar yaptı. Ünlü isim kendisine yöneltilen ‘üçüncü çocuk’ sorusunu da cevapladı.

‘Dostlar Mahallesi’ adlı dizide tanışıp birliktelik yaşamaya başlayan Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında evlendi. Çift, ilk çocukları Burak’ı 2019 yılında, ikinci çocukları Eliz’i ise 2021’de kucaklarına aldı. 

Mutluluklarıyla imrendiren çiftten Buse Varol geçtiğimiz gün kameralara takıldı. Posta’daki habere göre yeni projelerinden bahseden isim, “Hem arkadaşlarımı ziyaret ettim hem de görüşmelerimi yaptım. Önümüzdeki sezon için kafamda bir şeyler var. İnşallah bir şeyler olacak, sürpriz” dedi. 

Buse Varol’dan 3. çocuğa yeşil ışık! “Neden olmasın” deyip açıkladı - 1. Resim

“ARTIK BÜYÜDÜLER”

"Annelik nasıl gidiyor?" sorusuna ise "Güzel gidiyor. Biri beş, biri üç yaşında. Artık büyüdüler" şeklinde karşılık verdi.

Bayram tatilinde Mısır’a gideceklerini belirten Buse Varol, “O yüzden heyecanlıyım. Mısır'a ilk kez gideceğiz. 'Nereye gidelim?' diye düşünürken, bir arkadaşımız Mısır'ı tavsiye etti. Yaz mevsimi olduğu için çocukların denize girmesini istedik" şeklinde konuştu.

‘ÜÇÜNCÜ ÇOCUK’ AÇIKLAMASI

Buse Varol, "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusunu ise içtenlikle cevapladı. Bu fikre sıcak baktığını belirten Varol, "Şu an yok. İkimiz de böyle bir şey düşünmüyoruz. Artık bir duralım. İlerleyen senelerde neden olmasın?" diyerek yeşil ışık yaktı.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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