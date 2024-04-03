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Haberler > Magazin > Apar topar ameliyata alınmıştı! Aydilge’den operasyon sonrası ilk açıklama

Apar topar ameliyata alınmıştı! Aydilge’den operasyon sonrası ilk açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apar topar ameliyata alınmıştı! Aydilge’den operasyon sonrası ilk açıklama

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Haberin Yok’ , ‘Sen Misin İlacım’ , ‘Yangın Var’ gibi şarkılarıyla bilinen Aydilge, kalçasındaki ‘labrum yırtığı’ nedeniyle ameliyat olacağını duyurmuştu. Ünlü şarkıcı ameliyat sonrası güzel haberi paylaştı.

Sempatik şarkıcı Aydilge, yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Labrum kemiğinde yırtık tespit edilen isim, acil ameliyata alındı. 

Operasyon öncesi sevenlerine bilgi veren Aydilge, “Sahnede biraz fazla zıplamışım galiba. Labrum yırtığım oldukça geniş ve parçacıklı durumda. O yüzden onun temizlenmesi ve dikilmesi gerekiyor. Sonrasında yeniden sahnede sizlerle beraber şarkılarımızı söyleyeceğiz. Dualarınızı ve iyi enerjilerinizi yollamayı lütfen unutmayın” diyerek destek istemişti. 

Apar topar ameliyata alınmıştı! Aydilge’den operasyon sonrası ilk açıklama - 1. Resim

"EN KISA ZAMANDA AYAĞA KALKACAĞIM"

Ünlü şarkıcı 4,5 süren ameliyatı sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Hasta yatağından video çekerek sevenlerine şunları aktardı:

“Ameliyatım çok başarılı geçti. Çok acilen ameliyata alınmıştım labrum yırtığı nedeniyle ama şimdi çok iyiyim. Sizlerle bu güzel haberi paylaşmak istedim. Beni hoplayıp zıplarken görmeye alıştınız konserlerimde. En kısa zamanda benden beklediğiniz gibi sahnelerde hoplayıp zıplayacağız, çok eğleneceğiz. Size söz veriyorum, en kısa zamanda ayağa kalkacağım. Dualarınız ve iyi enerjileriniz için çok teşekkürler.”

LABRUM YIRTIĞI NEDİR?

Labrum yırtığı, kalça ekleminin çukur yuva bölümü olan asetabulumu kaplayan labrum olarak isimlendirilen elastik dokunun zedelenmesi veya yaralanması sonucu gelişir. Labrumda oluşan yırtıklar; dejeneratif ve yapısal problemler veya yaralanmalardan kaynaklanabilir.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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