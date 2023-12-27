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    RTÜK, Kızıl Goncalar dizisi için harekete geçti! Şikayetler peş peşe geldi, yarın masaya yatırılacak

    Yayına girdiği günden bu yana tartışma konusu olan Kızıl Goncalar dizisi izleyicilerin bir kısmı tarafından "algı operasyonu yapmakla" suçlandı. Dizi ile ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 31 binin üzerinde şikayet geldi. RTÜK, yarın kritik bir toplantı yapacak.

    RTÜK, Kızıl Goncalar dizisi için harekete geçti! Şikayetler peş peşe geldi, yarın masaya yatırılacak
    Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    FOX TV’de yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi kamuoyunda tartışma başlattı. İzleyicilerin bir kısmı diziyi "algı operasyonu yapmakla" suçladı ve yayından kaldırılması için şikayetlerde bulundu. Peş peşe gelen şikayetlerin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu harekete geçti. RTÜK, yarın kritik bir toplantı yapacak. Gündemde çok sayıda izleme raporu yer alıyor. Raporda tartışmalara yol açan “Kızıl Goncalar” dizisi mercek altına alındı. Şimdiye kadar dizi hakkında RTÜK’e 31 binin üzerinde şikayet ulaştı. Vatandaş bildirimlerini dikkate alan RTÜK, toplantıda ilk olarak tartışmalı diziyi görüşecek.

    RTÜK'TEN SPOR PROGRAMLARINA AYAR

    Üst Kurul, geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra çıkan olaylar üzerine spor yayınlarıyla alakalı bağlayıcı nitelikte “İlke Kararları” almıştı. İlke Kararları'nın aksine hareket eden yayıncıları titizlikle inceleyen RTÜK, özellikle futbol programlarındaki eleştiri sınırlarını aşan yorumlarla hiçbir bilgi ya da belgeye dayanmaksızın kişi ve kurumları töhmet altında bırakan açıklamalar üzerine yaptırım kararları verecek.

    HABER PROGRAMLARI VE DİJİTAL PLATFORMDA YAYINLANAN FİLMLER DE MASADA

    LGBT propagandası içeren, reklam kurallarını ihlal eden, toplumun bir kesimini aşağılayan, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve hükümetini küçük düşürücü yorumlar yapılan haber programları da yarın RTÜK’ün gündeminde olacak. Üst Kurul, yarınki toplantısında ayrıca dijital platformlarda yayınlanan filmleri de mercek altına alacak.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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    Haberler > Magazin > RTÜK, Kızıl Goncalar dizisi için harekete geçti! Şikayetler peş peşe geldi, yarın masaya yatırılacak
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