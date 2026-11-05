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Saçlarını evde boyuyordu… Yıldız Tilbe’den cesur adım: Bu kez ateş turuncusu yaptı

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Saçlarını evde boyuyordu… Yıldız Tilbe’den cesur adım: Bu kez ateş turuncusu yaptı
Başlık ResmiSaçlarını evde boyuyordu… Yıldız Tilbe’den cesur adım: Bu kez ateş turuncusu yaptı

Türk müziğinin kendine has tarzı, güçlü sesi ve ikonik duruşuyla yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan ismi Yıldız Tilbe, yine adından söz ettirmeyi başardı. Geçmişte imaj değişikliklerini ve saç boyama işlemlerini genellikle evinde kendi elleriyle yapan ünlü sanatçı, bu kez şaşırtıcı bir kararla profesyonel bir kuaför salonunun yolunu tuttu, saçlarını da turuncuya boyattı.

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Melin Öztürk
MELİN ÖZTÜRK

Uzun ve katlı kesime sahip saçlarında köklü bir renk değişimine giden Yıldız Tilbe, tercihini canlı ve iddialı bir ton olan ateş turuncusundan yana kullandı.

Kuaför salonundaki aynanın karşısına geçerek yeni stilini ilk kez takipçileriyle ve sevenleriyle paylaşan sanatçının bu cesur değişimi, kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan biri haline geldi.

Saçlarını evde boyuyordu… Yıldız Tilbe’den cesur adım: Bu kez ateş turuncusu yaptı
Başlık ResmiSaçlarını evde boyuyordu… Yıldız Tilbe’den cesur adım: Bu kez ateş turuncusu yaptı

ESPRİLİ DİYALOG GÜLÜMSETTİ

Yeni imajının heyecanı kuaför koltuğunda yaşanırken, Yıldız Tilbe ile kuaförü arasında geçen eğlenceli bir diyalog da dikkatlerden kaçmadı.

Saçlarını evde boyuyordu… Yıldız Tilbe’den cesur adım: Bu kez ateş turuncusu yaptı
Başlık ResmiSaçlarını evde boyuyordu… Yıldız Tilbe’den cesur adım: Bu kez ateş turuncusu yaptı

Saçlarına son şekli verilirken kuaförüne esprili bir dille "Kaç yaşındayım?" diye soran başarılı şarkıcı, aldığı "28 diyebilirim" cevabı karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Bu samimi anlar ve sanatçının enerjisi, kısa sürede hayranlarından binlerce beğeni ve övgü dolu yorum aldı.

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