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    ‘Sadece burnumu yaptırdım’ diyen Büşra Pekin’in son hali gündem oldu! Takipçileri kime benzeteceğini şaşırdı

    Rol aldığı ‘Çok Güzel Hareketler’ programı ile yıldızı parlayan Büşra Pekin, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Estetik iddialarını her seferinde reddeden ve yalnızca burnunu yaptırdığı söyleyen Pekin’in yüzündeki değişim dikkat çekti.

    ‘Sadece burnumu yaptırdım’ diyen Büşra Pekin’in son hali gündem oldu! Takipçileri kime benzeteceğini şaşırdı
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile şöhreti yakalayan ve daha sonra birçok dizi ve filmde oynayan Büşra Pekin, bu sefer projeleriyle değil yüzündeki değişimle adından söz ettirdi.

    KİLO VERDİ, SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

    Son olarak ‘Dilberay’ , ‘Çok Aşk’ , ‘Başkan’ adlı yapımlarda rol alan Büşra Pekin, yıllar içindeki değişimiyle bir kez daha konuşuldu. İlk olarak sporla 15 kilo veren oyuncu, estetik modasına uyarak birkaç kez bıçak altına yattı. Daha sonra ise saçlarını koyu kumral rengi saçlarını sarıya boyatıp kısacık kestirdi. 

    ‘Sadece burnumu yaptırdım’ diyen Büşra Pekin’in son hali gündem oldu! Takipçileri kime benzeteceğini şaşırdı

    TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

    Daha önce yaptığı açıklamalarda estetik yaptırdığını reddeden Pekin, “Estetiğim yok, yüz bandı kullanıyorum” şeklinde konuşmuştu. Son olarak 800 bini aşkın takipçili Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını paylaşan isim dikkatleri üzerine çekti. Fotoğrafı gören kullanıcılar birçok farklı yorum yaptı. Bazı kişiler Pekin’i Esra Erol’a benzetirken, bazıları ise Bergüzar Korel benzetmesi yaptı. Ünlü oyuncuyu beğenenler “Doktorunuz kim?” yorumunu yaparken, bir kısım takipçisi ise bu tarzını kendisine yakıştırmadı.

    Yeni estetikler yaptıran Pekin'in, Jawline adı verilen çene belirginleştirme operasyonu geçirdiği iddia edildi.

    ‘Sadece burnumu yaptırdım’ diyen Büşra Pekin’in son hali gündem oldu! Takipçileri kime benzeteceğini şaşırdı

    Büşra Pekin'in son hali...

    “ESKİMİ DE SEVİYORUM YENİMİ DE”

    Büşra Pekin daha önce de değişimiyle çok konuşulmuştu. Bunun üzerine sosyal medya hesabı X’ten paylaşım yapan Pekin, “Rollerimde farklı görünmekten ve kişisel dünyamda değişmekten ve gelişmekten büyük keyif alıyorum. Eskimi de seviyorum, yenimi de. Sizi daha çok” ifadelerini kullanmıştı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Büşra PekinÇok Güzel Hareketler BunlarEstetik
    Haberler > Magazin > ‘Sadece burnumu yaptırdım’ diyen Büşra Pekin’in son hali gündem oldu! Takipçileri kime benzeteceğini şaşırdı
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