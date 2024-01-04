‘Sadece burnumu yaptırdım’ diyen Büşra Pekin’in son hali gündem oldu! Takipçileri kime benzeteceğini şaşırdı

4 Ocak 2024 14:45 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 14:49

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile şöhreti yakalayan ve daha sonra birçok dizi ve filmde oynayan Büşra Pekin, bu sefer projeleriyle değil yüzündeki değişimle adından söz ettirdi.

KİLO VERDİ, SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Son olarak ‘Dilberay’ , ‘Çok Aşk’ , ‘Başkan’ adlı yapımlarda rol alan Büşra Pekin, yıllar içindeki değişimiyle bir kez daha konuşuldu. İlk olarak sporla 15 kilo veren oyuncu, estetik modasına uyarak birkaç kez bıçak altına yattı. Daha sonra ise saçlarını koyu kumral rengi saçlarını sarıya boyatıp kısacık kestirdi.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Daha önce yaptığı açıklamalarda estetik yaptırdığını reddeden Pekin, “Estetiğim yok, yüz bandı kullanıyorum” şeklinde konuşmuştu. Son olarak 800 bini aşkın takipçili Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını paylaşan isim dikkatleri üzerine çekti. Fotoğrafı gören kullanıcılar birçok farklı yorum yaptı. Bazı kişiler Pekin’i Esra Erol’a benzetirken, bazıları ise Bergüzar Korel benzetmesi yaptı. Ünlü oyuncuyu beğenenler “Doktorunuz kim?” yorumunu yaparken, bir kısım takipçisi ise bu tarzını kendisine yakıştırmadı.

Yeni estetikler yaptıran Pekin'in, Jawline adı verilen çene belirginleştirme operasyonu geçirdiği iddia edildi.

Büşra Pekin'in son hali...

“ESKİMİ DE SEVİYORUM YENİMİ DE”

Büşra Pekin daha önce de değişimiyle çok konuşulmuştu. Bunun üzerine sosyal medya hesabı X’ten paylaşım yapan Pekin, “Rollerimde farklı görünmekten ve kişisel dünyamda değişmekten ve gelişmekten büyük keyif alıyorum. Eskimi de seviyorum, yenimi de. Sizi daha çok” ifadelerini kullanmıştı.