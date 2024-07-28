Safiye Soyman'ın oğlu vefat etti! Seda Sayan cenazeye katılmıyor

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 28 Temmuz 2024 09:13 - Güncelleme: 28 Temmuz 2024 09:20 - Güncelleme:

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Ünlü sanatçı Safiye Soyman’ın MS hastası oğlu Harun Akaröz 47 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından ünlü ismin arkadaşları cenaze için harekete geçerken Soyman’ın bir süredir Amerika’da olan yakın arkadaşı Seda Sayan’ın cenazeye gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İddiaya göre, Seda Sayan uygun uçuş bulamadığı için cenazeye katılamayacak.