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Safiye Soyman'ın oğlu vefat etti! Seda Sayan cenazeye katılmıyor

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Safiye Soyman&#039;ın oğlu vefat etti! Seda Sayan cenazeye katılmıyor

Magazin Haberleri

Ünlü sanatçı Safiye Soyman’ın MS hastası oğlu Harun Akaröz 47 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından ünlü ismin arkadaşları cenaze için harekete geçerken Soyman’ın bir süredir Amerika’da olan yakın arkadaşı Seda Sayan’ın cenazeye gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İddiaya göre, Seda Sayan uygun uçuş bulamadığı için cenazeye katılamayacak.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, sanatçı Safiye Soyman'ın 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz, solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede dün sabah hayatını kaybetmişti.

Aldığı acı haberle yıkılan Soyman, “Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allah'ım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum’da son yolculuğuna uğurlayacağım” demişti.

Safiye Soyman'ın oğlu vefat etti! Seda Sayan cenazeye katılmıyor - 1. Resim

Faik Öztürk sosyal medya hesabından cenaze bilgilerini aktardı. Öztürk, "Canımız, oğlumuz Harun Akaröz'ü kaybettik. Cenazesi 28 Temmuz Pazar günü, ikindi namazına müteakip Bodrum Gündoğan Merkez Camii'nden Gündoğan Belde Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.

Safiye Soyman'ın oğlu vefat etti! Seda Sayan cenazeye katılmıyor - 2. Resim

Ünlü ismin arkadaşları cenaze için harekete geçerken Soyman’ın yakın arkadaşı Seda Sayan’ın cenazeye katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu. 2.sayfa’nın haberine göre, Sayan uygun uçuş bulamadığı için cenazeye katılamayacak. Çok üzgün olduğunu belirten Sayan, “Burada dua göndermek dışında elimizden başka bir şey gelmiyor” dedi.

Düzenleyen:  - Magazin
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