Şahmaran dizisinin 2. sezon yayın tarihi belli oldu

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği Netflix dizisi Şahramaran’ın 2. sezon yayın tarihi duyuruldu. Merakla beklenen yapımdan yeni fotoğraflar da paylaşıldı.

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Saadet Işıl Aksoy, Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Şahmaran dizisinden izleyiciyi sevindiren haber geldi.

YENİ BÖLÜMLER 8 AĞUSTOS’TA

Netflix, başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in paylaştığı Şahmaran’ın 2. sezon tarihini diziden paylaşılan ilk görsellerle duyurdu. Şahmaran efsanesini güçlü bir oyuncu kadrosu ile izleyiciyle buluşturan dizinin yeni bölümleri 8 Ağustos’ta sadece Netflix’te yayınlanacak.

KADRODA KİMLER VAR?

Kadrosunda Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Ekin Gökgöz, Mahir Günşiray, Mehmet Bilge Aslan, Ümit Çırak, Olimpia Ahenk Dourmouchev, Doğanay Ünal, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Berfu Halisdemir, Elif Nur Kerkük, Lorin Merhart ve Beran Soysal gibi isimlerin yer aldığı diziye, yeni sezonda aşk uğruna yaşadığı ihanetin öcünü almak için dönen Lilith rolüyle Saadet Işıl Aksoy da dahil oluyor.





Yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, Umur Turagay ve Bertan Başaran’ın yönetmenliğinde ve Pınar Bulut’un senaryosuyla hayata geçen Şahmaran’ın yeni sezonu, gerilimi giderek artan heyecan dolu fantastik dünyası ile ekranda olacak.