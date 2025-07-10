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Sanatçı Rüçhan Çamay hayatını kaybetti, acı haberi kızı duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sanatçı Rüçhan Çamay hayatını kaybetti, acı haberi kızı duyurdu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk caz şarkıcılarından olan ve sinema oyuncusu Rüçhan Çamay hayatını kaybetti. 94 yaşında vefat eden Çamay’ın ölüm haberi sevenlerini hüzne boğdu.

Bir dönem caz müziğinin öncüsü olarak hafızalara kazınan, “Para Parra Parrra” ve “Ne Haber” şarkılarıyla Türkçe sözlü pop’ta da adını duyuran Rüçhan Çamay’dan acı haber geldi. 

“SENSİZLİK ÇOK ZOR GELECEK”

Kızı Melike Demirağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı üzüntüyü “Annem annem, hayat arkadaşım, yoldaşım. Sensizlik çok zor gelecek” sözleriyle dile getirdi.

Sanatçı Rüçhan Çamay hayatını kaybetti, acı haberi kızı duyurdu - 1. Resim

RÜÇHAN DEMİRAĞ KİMDİR?

1931 yılında İstanbul’da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı’nda piyano ve şan eğitimi aldı. 16 yaşında, 1947'de Taksim Belediye Gazinosu’nda “My Heart Belongs to Daddy” şarkısıyla “Fransız vedeti Rüşan” adıyla sahneye çıktı. Aynı yıl Cahide Sonku’yla birlikte “Yuvamı Yıkamazsın” filminde rol aldı. 1950’de “İstanbul Geceleri”nde şarkı söyledi. 1950'de İstanbul Radyosu’nda caz programları sundu. 

AMERİKA’DA TELEVİZYONA ÇIKAN İLK TÜRK SANATÇI

1953'te ABD’ye gitti, New York’taki Mezonette kulübünde sahne aldı ve CBS kanalında yayınlanan bir programa katıldı – Türkiye’den televizyonda performans sergileyen ilk sanatçı oldu.

1968'de “Gölgen Yeter Bana” adlı ilk Türkçe sözlü plağını çıkardı. 1976’da “Para Para Parraaa” büyük hit oldu; aynı dönem “Ne Haber?” gibi parçalarla hatırlanıyor. 

Sanatçı Rüçhan Çamay hayatını kaybetti, acı haberi kızı duyurdu - 2. Resim

Usta sanatçının 'Ne Haber' adlı şarkısını Kemal Sunal, Hababam Sınıfı Uyanıyor (1977)'da söylemişti.

Sinema filmleri

•  Yuvamı Yıkamazsın (1947)
•  İstanbul Geceleri (1950)
•  Zorla Evlendik (1962)
•  Aşk ve Kin (1964)

Rüçhan Çamay, 3 Aralık 1953'te yapımcı Turgut Demirağ ile evlenmiş, bu birliktelikten Muhteşem (1954) ve Melike Demirağ (1956) adında iki çocuğu olmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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