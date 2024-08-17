Sandık Kokusu kaldığı yerden devam: Ekrana dönüş tarihi belli oldu

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinin ekrana dönüş tarihi belli oldu. Bu sezon kadrosuna 4 yeni oyuncuyu dahil eden yapım yakında başlayacak.

Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Necip Memili gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Sandık kokusu, güçlü kadrosuyla ekranlara dönmek için geri sayıma başladı.

KADROYA 4 YENİ OYUNCU KATILDI

2. sezon çekimleri 16 Ağustos’ta başlayan Sandık Kokusu’na yeni isimler dahil oldu. Yeni bölümleri merakla beklenen yapıma Engin Öztürk, Biran Damla Yılmaz, Gözde Seda Altuner ve İpek Özağan gibi birbirinden başarılı 4 oyuncu katıldı.

18 EYLÜL’DE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Diziyle ilgili izleyiciyi heyecanlandıran bir gelişme daha yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Sandık Kokusu'nun ikinci sezon ilk bölümü 18 Eylül Çarşamba akşamı seyirciyle buluşacak.

YENİ SEZONDA OLAYLAR OLAYLAR…

Öte yandan Hasan Uğur Yücel ile Filiz'in (Demet Akbağ) hayatına Hasan'ın kardeşi Gülnaz (Gözde Seda Altuner) girecek ve aynı evde büyük savaş başlayacak. Diğer yanda gıda sektörünün gözde iş insanı Bora Engin Öztürk hikayeye bomba gibi giriş yapacak. Kuzen Ayça'nın (Biran Damla Yılmaz) da boşanıp gelişiyle Karsu'nun dünyası iyice karışacak.