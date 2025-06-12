Şarkıcı Berkay servetini neye yatırıyor? Dikkat çeken iddia

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Haziran 2025 16:35 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 16:41 - Güncelleme:

Seslendirdiği şarkılarla sıkça adından söz ettiren ünlü şarkıcı Berkay, bu kez yatırımlarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada yer alan iddialara göre şarkıcı, kazancını saat, mücevher ve gayrimenkule yatırıyor.

Şarkıları dillerden düşmeyen ünlü şarkıcı Berkay, bu kez müzikle değil yatırımlarıyla adından söz ettiriyor. İlgili Haber Mert Yazıcıoğlu sevenlerini üzen haberi açıkladı: "Köpek elimi kaptı" Berkay Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Berkay’ın saatlere milyonlarca lira harcayarak ciddi bir koleksiyon oluşturduğu öne sürüldü. Yatırımlarını yalnızca saatlerle sınırlı tutmayan şarkıcının, mücevher ve gayrimenkul alanında da önemli adımlar attığı belirtiliyor. Ünlü şarkıcının, Yas Tutarak, İki Hece, Bal Badem, Karnaval, Dert Faslı, Unutamadım, Hasret Rüzgarları gibi birçok şarkısı bulunuyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız