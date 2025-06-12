Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Şarkıcı Berkay servetini neye yatırıyor? Dikkat çeken iddia

Şarkıcı Berkay servetini neye yatırıyor? Dikkat çeken iddia

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şarkıcı Berkay servetini neye yatırıyor? Dikkat çeken iddia
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seslendirdiği şarkılarla sıkça adından söz ettiren ünlü şarkıcı Berkay, bu kez yatırımlarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada yer alan iddialara göre şarkıcı, kazancını saat, mücevher ve gayrimenkule yatırıyor.

Şarkıları dillerden düşmeyen ünlü şarkıcı Berkay, bu kez müzikle değil yatırımlarıyla adından söz ettiriyor.

Şarkıcı Berkay servetini neye yatırıyor? Dikkat çeken iddia - 1. Resim
Berkay

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Berkay’ın saatlere milyonlarca lira harcayarak ciddi bir koleksiyon oluşturduğu öne sürüldü.

Şarkıcı Berkay servetini neye yatırıyor? Dikkat çeken iddia - 2. Resim

Yatırımlarını yalnızca saatlerle sınırlı tutmayan şarkıcının, mücevher ve gayrimenkul alanında da önemli adımlar attığı belirtiliyor.

Şarkıcı Berkay servetini neye yatırıyor? Dikkat çeken iddia - 3. Resim

Ünlü şarkıcının, Yas Tutarak, İki Hece, Bal Badem, Karnaval, Dert Faslı, Unutamadım, Hasret Rüzgarları gibi birçok şarkısı bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

40 dakika boyunca müdahale etti! Sulama havuza düşen bebeğin kalbi durdu, eski belediye başkanı kurtardıBunaltan sıcaklara deva olacak! İstanbul'da sağanak yağış için tarih verildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mert Yazıcıoğlu sevenlerini üzen haberi açıkladı: "Köpek elimi kaptı" - MagazinSevenlerini üzen haberi açıkladı: "Köpek elimi kaptı"Sahra Işık anne oldu! Bebeğine koyduğu isim gündem oldu - MagazinSahra Işık anne oldu! Bebeğine koyduğu isim gündem olduHaluk Şentürk, cenazede ayakta durmakta zorlandı! Ünlü bir isme sarılıp gözyaşlarına boğuldu - MagazinCenazede ayakta durmakta zorlandı! Ünlü isme sarılıp gözyaşlarına boğuldu'Ayak parmakları kesilecek' denilmişti! Oyuncu Mehmet Uğur'un hastanedeki son görüntüsü olay oldu - Magazin'Ayak parmakları kesilecek' denilmişti! Hastanedeki son görüntüsü olay olduSüreyya Yalçın'a büyük şok! Milyonluk yatının başına gelmeyen kalmadı - MagazinSüreyya Yalçın'a büyük şok! Milyonluk yatının başına gelmeyen kalmadıBir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Kadir İnanır'ın son hali korkuttu - MagazinBir süredir sağlık sorunları yaşıyordu! Son hali korkuttu
Sonraki Haber Yükleniyor...