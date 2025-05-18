Şarkıcı Hande Yener'in konserinde skandal hareket! Erdoğan'ı hedef aldı: Sosyal medya ayağa kalktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mayıs 2025 10:41 - Güncelleme: 18 Mayıs 2025 11:25 - Güncelleme:

Şarkıcı Hande Yener’in Muğla’daki bahar şenliği konserinde, seyircilerle birlikte söylediği slogan sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Şarkıcının konserde atılan "Zıplamayan Tayyipçi" sloganına uyup seyircilerle birlikte zıplaması kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Yener, ayrıca zıplama sonrası yaptığı konuşmada, "Gençlerimiz, ülkemizin geleceğidir. Gençlerimiz, ülkemizin çiçekleridir, başımızın tacıdır. Sizin gönlünüz kırılmasın" ifadelerini kullandı.

Seslendirdiği birçok şarkıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hande Yener’in son konseri çok konuşuldu. Bahar şenlikleri kapsamında Muğla’da sahne alan Yener, sosyal medyada gündeme oturdu. Şarkıcının konserde atılan "Zıplamayan Tayyipçi" sloganına uyup seyircilerle birlikte zıplaması kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. İlgili Haber Sahne aldığı yerde ortalık karıştı! İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi "SİZİN GÖNLÜNÜZ KIRILMASIN" Bazı vatandaşlar, konser alanında siyasi içerikli sloganlara yer verilmesini eleştirerek etkinliğin amacının dışına çıktığını savundu. Yener, ayrıca zıplama sonrası yaptığı konuşmada “Gençlerimiz, ülkemizin geleceğidir. Gençlerimiz, ülkemizin çiçekleridir, başımızın tacıdır. Sizin gönlünüz kırılmasın. Kimse kırmasın o gönlünüzü. Çok tatlısınız, çok güçlüsünüz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız