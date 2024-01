Şarkıcı Kibariye, Erdoğan’a övgüler yağdırdı! ‘Cumhurbaşkanımıza minnettarım’

8 Ocak 2024 17:24 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 17:26

Arabesk dalında söylediği şarkılar ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Kibariye, son yaptığı röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgüler yağdırdı.

“ESKİYE GÖRE HER ŞEY DAHA GÜZEL”

Sabah Gazetesi’ne konuşan Kibariye, “Roman vatandaşlarımıza devletin yaklaşımını nasıl buluyorsunuz?” sorusuna cevap verdi. Devletin Roman vatandaşlara verdiği destekten bahseden şarkıcı, şöyle konuştu:

“Roman kimliğimle gurur duyuyorum. Geçmişte Romanlar dışlanıyordu, Roman olduğumuzu zaman zaman açıkça dile getiremiyorduk bile... Şimdi Romanlar altın çağını yaşıyor Türkiye'de. Devletimiz her konuda Roman vatandaşlarımıza destek çıkıyor. Her açıdan Romanlar bu ülkede ikinci sınıf vatandaş olmadıklarını hissediyor.

Devletimizi her zaman yanlarında hissediyor. Eskiye göre şimdi her şey daha güzel. Cumhurbaşkanımıza bu konuda minnettarım. Eminim Cumhurbaşkanımız daha da güzel imkanlar sunacak Romanlara.”

“HAKİKATLERİ BİLEN, DÜRÜST BİR LİDER”

“Cumhurbaşkanımızı lider olarak nasıl buluyorsunuz?” sorusuna da cevap veren Kibariye, Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye için büyük bir şans olduğunu vurguladı.

Açıklamasında ise “Cumhurbaşkanımıza Allah sağlık sıhhat versin, adam gibi adam. Hakikatleri bilen, son derece dürüst bir lider. Ülkemiz için büyük bir şans. Çok büyük işler yaptı Türkiye için. Romanlar için de çok önemli şeyler yaptı. Onun döneminde kendimizi bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak gördük, itilmedik, aksine kıymet gördük. Allah'ım Cumhurbaşkanımızın ve eşinin gönlüne göre versin inşallah” ifadelerini kullandı.