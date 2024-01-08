Apple Vision Pro'nun çıkış tarihini açıkladı, yeni ürün raflardaki yerini almaya başladı

8 Ocak 2024 17:24 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 17:31

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bugün "Vision Pro" adını taşıyan sanal / artırılmış gerçeklik başlığının 2 Şubat Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürüleceğini duyurdu. Karma gerçeklik başlığı, ABD'deki tüm Apple Store mağazalarının yanı sıra Apple'ın çevrim içi mağazaları üzerinden de satışa sunulacak.

Ön siparişler, 19 Ocak Cuma günü lansmandan bir hafta önce alınmaya başlanacak.

Apple CEO'su Tim Cook bugün yaptığı açıklamada, "Uzamsal hesaplama çağı geldi. Apple Vision Pro, şimdiye kadar geliştirilmiş en gelişmiş tüketici elektroniği cihazıdır. Devrim niteliğindeki ve büyülü kullanıcı arayüzü, bağlantı kurma, oluşturma ve keşfetme şeklimizi yeniden tanımlayacak." dedi.

Teknoloji üreticisi Apple'ın Vision Pro cihazı, 256 GB depolama alanıyla 3 bin 499 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

VISION PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Günlük hayatın yerini almaya başlayan artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik deneyimini bir araya getiren karma gerçeklik gözlüğüyle kullanıcılar, film izleyebilecek ve uygulamaları kullanabilecek. Geniş özelliklere sahip gözlük kullanıcılara gerçek hayattaki görüntülere yapay zeka ile oluşturulmuş sanal görüntüleri ekleyebileceği bir deneyim sunuyor.

Karma gerçeklik gözlüğü Apple için 2024 yılının "en önemli ürünü" olarak nitelendiriliyor.

Vision Pro'nun, dijital içeriği fiziksel dünyayla harmanlarken aynı zamanda kullanıcıların başkalarıyla bağlantıda kalmasına imkan tanıdığı belirtilen açıklamada, ürün için "devrim niteliğinde" tanımlaması yapıldı.

Açıklamada, Vision Pro'nun kullanıcının gözleri, elleri ve sesi gibi mümkün olan en doğal ve sezgisel girdilerle kontrol edilen tamamen üç boyutlu bir arabirim sunduğuna işaret edilerek, ürünün iki ekranda 23 milyon pikseli bir araya getiren ultra yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemine sahip olduğu bildirildi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta da geçen hafta yeni sanal gerçeklik gözlüğü Quest3'ü tanıtmıştı. Ürünün fiyatı 499 dolar olarak açıklanmıştı.