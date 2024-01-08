Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Apple Vision Pro'nun çıkış tarihini açıkladı, yeni ürün raflardaki yerini almaya başladı

    Kaynak: MacRumors / Düzenleyen:

    Teknoloji devi Apple, karma gerçeklik başlığı Vision Pro'nun piyasaya sürüleceği tarihi açıkladı. Vision Pro, Apple'ın Watch model akıllı saatlerinden sonra başlattığı ilk farklı ürün kategorisi olmuştu.

    Apple Vision Pro&#039;nun çıkış tarihini açıkladı, yeni ürün raflardaki yerini almaya başladı
    Teknoloji Haberleri  / MacRumors

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, bugün "Vision Pro" adını taşıyan sanal / artırılmış gerçeklik başlığının 2 Şubat Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürüleceğini duyurdu. Karma gerçeklik başlığı, ABD'deki tüm Apple Store mağazalarının yanı sıra Apple'ın çevrim içi mağazaları üzerinden de satışa sunulacak.

    Ön siparişler, 19 Ocak Cuma günü lansmandan bir hafta önce alınmaya başlanacak.

    Apple CEO'su Tim Cook bugün yaptığı açıklamada, "Uzamsal hesaplama çağı geldi. Apple Vision Pro, şimdiye kadar geliştirilmiş en gelişmiş tüketici elektroniği cihazıdır. Devrim niteliğindeki ve büyülü kullanıcı arayüzü, bağlantı kurma, oluşturma ve keşfetme şeklimizi yeniden tanımlayacak." dedi. 

    Teknoloji üreticisi Apple'ın Vision Pro cihazı, 256 GB depolama alanıyla 3 bin 499 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. 

    VISION PRO ÖZELLİKLERİ NELER? 

    Günlük hayatın yerini almaya başlayan artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik deneyimini bir araya getiren karma gerçeklik gözlüğüyle kullanıcılar, film izleyebilecek ve uygulamaları kullanabilecek. Geniş özelliklere sahip gözlük kullanıcılara gerçek hayattaki görüntülere yapay zeka ile oluşturulmuş sanal görüntüleri ekleyebileceği bir deneyim sunuyor.

    Karma gerçeklik gözlüğü Apple için 2024 yılının "en önemli ürünü" olarak nitelendiriliyor.

    Vision Pro'nun, dijital içeriği fiziksel dünyayla harmanlarken aynı zamanda kullanıcıların başkalarıyla bağlantıda kalmasına imkan tanıdığı belirtilen açıklamada, ürün için "devrim niteliğinde" tanımlaması yapıldı.

    Açıklamada, Vision Pro'nun kullanıcının gözleri, elleri ve sesi gibi mümkün olan en doğal ve sezgisel girdilerle kontrol edilen tamamen üç boyutlu bir arabirim sunduğuna işaret edilerek, ürünün iki ekranda 23 milyon pikseli bir araya getiren ultra yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemine sahip olduğu bildirildi.

    Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta da geçen hafta yeni sanal gerçeklik gözlüğü Quest3'ü tanıtmıştı. Ürünün fiyatı 499 dolar olarak açıklanmıştı.

    AppleVision Pro
    Haberler > Teknoloji > Apple Vision Pro'nun çıkış tarihini açıkladı, yeni ürün raflardaki yerini almaya başladı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Samsung'dan dünyanın ilk saydam MicroLED ekranı - TeknolojiSamsung'dan dünyanın ilk saydam MicroLED ekranıTelefonunu şarja takıp uyuyanlar faciayla karşılaşabilir - TeknolojiTelefonunu şarja takıp uyuyanlar faciayla karşılaşabilirApple satışlarında sürpriz düşüş - TeknolojiApple satışlarında sürpriz düşüşAy'ın 'karanlık yüzü'nün gizemi çözülecek - TeknolojiAy'ın 'karanlık yüzü'nün gizemi çözülecekLiselilerden anahtarlık şeklinde deprem kiti - TeknolojiLiselilerden anahtarlık şeklinde deprem kitiLüks otomobiller yerli 3 boyutlu yazıcıdan çıkıyor - TeknolojiLüks otomobiller yerli 3 boyutlu yazıcıdan çıkıyorHam madde arayışı kızıştı, uzay madenciliği başlıyor - TeknolojiHam madde arayışı kızıştı, uzay madenciliği başlıyorYapay zeka kritik eşiği geçti - TeknolojiYapay zeka kritik eşiği geçtiApple, binlerce iPhone sahibine tazminat ödüyor - TeknolojiApple, binlerce iPhone sahibine tazminat ödüyorPeregrine fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a gidiyor - TeknolojiPeregrine fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a gidiyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...