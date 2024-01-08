Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    iPhone'ları yavaşlattığı için ceza alan Apple, kullanıcılara ödeme yapıyor

    Teknoloji devi Apple'ın iPhone telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığı ortaya çıkmış, bu nedenle 500 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı. Apple, kullanıcılara ödeme yapmaya başladı ancak sadece davaya dahil olan kişiler para alabilecek.

    iPhone&#039;ları yavaşlattığı için ceza alan Apple, kullanıcılara ödeme yapıyor
    Teknoloji Haberleri  / Macrumors, Engadget

    Bataryayı kısıtlaması nedeniyle Apple'a 500 milyon dolarlık toplu dava açan ve hak talebinde bulunan bazı iPhone sahipleri, ödemeden paylarını almaya başladı. 2020 yılında Apple, 2017'de açılan bir davayı çözüme kavuşturmak için 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Davacılar, şirketi, tüketicilere bildirmeden iPhone'ların performansını kasıtlı olarak düşürmekle suçluyordu. 

    Anlaşmanın yapıldığı tarihte, iPhone kullanıcılarının 25 dolar civarında ödeme alacakları tahmin ediliyordu. Ancak MacRumors'un haberine göre, bir kullanıcı doğrudan ödemenin ekran görüntüsünü paylaştı ve buna göre, kullanıcıya 92 dolara varan bireysel ödemeler gelmeye başladı.

    HANGİ IPHONE MODELLERİ TAZMİNATTAN YARARLANABİLECEK? 

    Yalnızca ABD'deki ve Kanada'daki iPhone sahipleri için geçerli olan anlaşma, 21 Aralık 2017'den önce iOS 10.2.1 veya üst sürümünü çalıştırdıkları sürece iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus ve SE ile birlikte iOS 10.2.1 veya sonraki sürümünü çalıştıran iPhone 7 veya 7 Plus'ı da kapsıyor.

    Ödeme taleplerinin Ekim 2020'ye kadar yapılması gerekiyordu. Bu kriterleri karşılayan birden fazla modele sahip olan kişilerin, her biri için ayrı talepte bulunmalarına izin verildi. Yani sadece bu kişiler Apple'dan tazminat ödemesi alabilecek. 

    Anlaşmanın web sitesinde, ödemelerin Ocak 2024'te düşmeye başlayacağı belirtiliyor. 

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Macrumors, Engadget
    TeknolojiAppleIphone
    Haberler > Teknoloji > iPhone'ları yavaşlattığı için ceza alan Apple, kullanıcılara ödeme yapıyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Peregrine Ay görevi tarihe geçecek - TeknolojiPeregrine Ay görevi tarihe geçecekTogg'un Sedan modelinden ilk görüntüler! - TeknolojiTogg'un Sedan modelinden ilk görüntüler!Vegas'ta yapay zekâ şovu - TeknolojiVegas'ta yapay zekâ şovuKızılelma için geri sayım - TeknolojiKızılelma için geri sayımiPhone'ları Blackberry'e çevirmek mümkün - TeknolojiiPhone'ları Blackberry'e çevirmek mümkünNASA insanları Ay'a gönderecek - TeknolojiNASA insanları Ay'a gönderecekİlk Türk astronot milli çağrı işaretiyle - Teknolojiİlk Türk astronot milli çağrı işaretiyleTürkiye'nin milli kanatları dünyaya açılıyor - TeknolojiTürkiye'nin milli kanatları dünyaya açılıyorYÖK ve SSB anlaştı: Uluslararası bilim insanları istihdam edilecek - TeknolojiYÖK ve SSB anlaştı: Uluslararası bilim insanları istihdam edilecekDevlet desteğiyle üretti, şimdi 30 ülkeye ihraç ediyor - TeknolojiDevlet desteğiyle üretti, şimdi 30 ülkeye ihraç ediyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...