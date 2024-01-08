iPhone'ları yavaşlattığı için ceza alan Apple, kullanıcılara ödeme yapıyor

8 Ocak 2024 10:04 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 10:19

Bataryayı kısıtlaması nedeniyle Apple'a 500 milyon dolarlık toplu dava açan ve hak talebinde bulunan bazı iPhone sahipleri, ödemeden paylarını almaya başladı. 2020 yılında Apple, 2017'de açılan bir davayı çözüme kavuşturmak için 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Davacılar, şirketi, tüketicilere bildirmeden iPhone'ların performansını kasıtlı olarak düşürmekle suçluyordu.

Anlaşmanın yapıldığı tarihte, iPhone kullanıcılarının 25 dolar civarında ödeme alacakları tahmin ediliyordu. Ancak MacRumors'un haberine göre, bir kullanıcı doğrudan ödemenin ekran görüntüsünü paylaştı ve buna göre, kullanıcıya 92 dolara varan bireysel ödemeler gelmeye başladı.

HANGİ IPHONE MODELLERİ TAZMİNATTAN YARARLANABİLECEK?

Yalnızca ABD'deki ve Kanada'daki iPhone sahipleri için geçerli olan anlaşma, 21 Aralık 2017'den önce iOS 10.2.1 veya üst sürümünü çalıştırdıkları sürece iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus ve SE ile birlikte iOS 10.2.1 veya sonraki sürümünü çalıştıran iPhone 7 veya 7 Plus'ı da kapsıyor.

Ödeme taleplerinin Ekim 2020'ye kadar yapılması gerekiyordu. Bu kriterleri karşılayan birden fazla modele sahip olan kişilerin, her biri için ayrı talepte bulunmalarına izin verildi. Yani sadece bu kişiler Apple'dan tazminat ödemesi alabilecek.

Anlaşmanın web sitesinde, ödemelerin Ocak 2024'te düşmeye başlayacağı belirtiliyor.