iPhone'ları Blackberry'e çevirmek artık mümkün

6 Ocak 2024 17:06 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 17:07

Telefonlar için kılıf tasarlayan Clicks, CES 2024 öncesinde klavye aksesuarlarını tanıttı. Bu klavye, kasanın alt kısmında yer alıyor ve arka ve kenarlar dışında ekranın veya cihazın herhangi bir bölümünü kaplamıyor. Bunun yerine, telefonun uzunluğunu artırarak siz yazarken bile ekranda ne varsa tam olarak görmenizi sağlar.

Firma, iPhone 14‌ Pro'lara özel tasarladığı 139 dolar fiyat etiketine sahip tuşlu kılıfları Şubat ayında piyasaya sürecek. iPhone 15 Pro‌'ya özel tasarlanan kılıf Mart ayının ortasında; 159 dolarlık ‌iPhone 15 Pro‌ Max sürümü ise baharda piyasaya sürülecek.

Clicks Creator Klavye 'BumbleBee' sarısı ve 'London Sky' grisi renk seçenekleriyle müşterilerin karşısına çıkacak. Bu kılıfla iPhone'ların altına küçük bir klavye eklenmiş olacak.

Firmaya göre kılıflar, iPhone'un doğal bir parçası gibi görünüyor, ayrıca tuşların hızlı ve doğru yazı yazmak için ideal bir tasarıma sahip olduğunu belirtiyor.

Standart QWERTY klavyede dikteyi etkinleştirme, emojilere erişme ve Ana ekrana dönme ve kaydırma gibi kısayolları etkinleştirme tuşları bulunur. Geceleri klavyedeki arka ışık açılabilir.

Bir ‌iPhone‌ klavyeye Lightning (‌iPhone 14‌ Pro) veya USB-C (‌iPhone 15 Pro‌) aracılığıyla bağlanır ve geçişli şarj desteklenir. MagSafe'e sahip olmasa da kablosuz şarj özelliklerini de destekliyor.

IPHONE'LARIN BOYUTUNU UZATACAK

Peki, bu klavyeli kılıfları takınca iPhone'ların boyutu ne kadar uzayacak? Clicks klavyesinin iPhone 15 Pro sürümü 188,45 mm boyutta, yani 146,6 mm olan iPhone 15 Pro'dan 41,85 mm daha uzundur. Bu, 1,65 inç'e denk geliyor, dolayısıyla bu klavyenin takıldığı bir iPhone'un en az 1,5 inç uzaması gerekiyor.

iPhone 14‌ Pro ve ‌iPhone 15 Pro‌ Max modellerinde boyutlar benzer olduğundan klavyeler ‌iPhone‌'a önemli miktarda hacim katıyor.

Clicks, klavyenin takılıp çıkarılmasının kolay olduğunu ve kullanım sırasında donanım tabanlı bir klavye görevi gördüğünü, dolayısıyla yazılım klavyesini ekranda görmeyeceğinizi açıkladı.