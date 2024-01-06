SpaceX'ten davaya davayla cevap

6 Ocak 2024 12:35 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 12:39

SpaceX, Brownsville, Texas federal mahkemesinde açtığı davada, Çarşamba günü şirkete karşı şikayette bulunan ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulunun (NLRB) yapısının anayasayı ihlal ettiğini iddia etti. NLRB, SpaceX'i, Elon Musk'ın sosyal medyadaki davranışını ve şirketin buna tepkisini eleştiren açık mektuba imza atan sekiz çalışanını 2022'de yasa dışı şekilde işten çıkararak federal iş yasasını ihlal ettiğini ileri sürmüştü.

Şimdi ise SpaceX, çalışma kuruluna dava açarak şikayetin ilerleyişini durdurmaya çalışıyor. Şirket, NLRB'nin yapısının "anayasaya aykırı" olması nedeniyle şikayetin reddedilmesi gerektiğini öne sürdü.

DAVAYA KARŞI DAVA AÇTI

NLRB'nin açtığı dava, bir idari yargıç ve ABD başkanı tarafından atanan beş üyeli bir kurul tarafından görülecek. Kurulun kararlarına federal mahkemede itiraz edilebilir. Ancak SpaceX açtığı davada, çalışma kurulunun duruşmalarını yürütme şekline karşı çıktı. NLRB, yargılamaları için kendi idari yargıçlarını kullanıyor ve şirket, bunun kendisini "jüri tarafından yargılanma anayasal hakkından" mahrum bıraktığını belirtiyor.

SpaceX yakın zamanda benzer bir taktiği kullanarak ABD Adalet Bakanlığı'nın şirketin yasadışı bir şekilde mültecileri ve sığınmacıları işe almayı reddettiği iddiasıyla açtığı idari davayı engelledi.

Brownsville'deki bir federal yargıç, SpaceX'in açtığı davanın sonucunu beklemek üzere Kasım ayında idari davayı duraklattı. Yargıç, ABD anayasasının, adalet bakanlığındaki idari yargıçların şu anda olduğu gibi başsavcı tarafından değil, başkan tarafından atanmasını gerektirdiğini söyledi.

SPACEX ÇALIŞANLARINI STRESE SOKTUĞU İDDİA EDİLDİ

Sekiz çalışanın kovulmasına yol açtığı iddia edilen açık mektupta şirketten tüm liderlerin eylemlerinden sorumlu tutulması ve zararlı davranışları kınaması istendi. SpaceX ise bu davaya karşı açtığı davada açık mektubun ABD genelindeki SpaceX çalışanlarının dikkatinin dağılmasına neden olduğunu ileri sürdü. Ayrıca firma, olaya karışan çalışanları çok sayıda şirket politikasını ihlal ettiği için işten çıkardığını açıkladı.