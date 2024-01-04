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    SpaceX'e 'Elon Musk' darbesi! Eleştiren kovuluyor

    Elon Musk'ın roket ve uydu şirketi SpaceX, suçlamalarla karşı karşıya. Şirket, CEO Elon Musk'ı eleştiren bazı çalışanları yasa dışı şekilde kovmakla suçlanıyor.

    SpaceX&#039;e &#039;Elon Musk&#039; darbesi! Eleştiren kovuluyor
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB), roket ve uydu üreticisi SpaceX'i, şirketin CEO'su Elon Musk'ı eleştiren bazı çalışanlarını yasa dışı şekilde işten çıkarmakla suçladı.

    NLRB'nin bölge ofisi tarafından yayımlanan bir şikayette, SpaceX'in 8 çalışanın işine yasalara aykırı biçimde son verdiği iddia edildi. Çalışanların, 2022 yılında Musk'ın, cinsel taciz suçlamalarıyla alay ettiği sosyal medya yorumlarından uzaklaşmaya çağırmaları nedeniyle kovulduğu öne sürüldü.

    Çalışanlar tarafından dağıtılan mektupta, SpaceX'e taciz politikalarını açıklığa kavuşturması ve bunları tutarlı bir şekilde uygulaması çağrısının da yapıldığı aktarılan şikayette, söz konusu mektubun dağıtılmasının yasa dışı şekilde kısıtlandığı belirtildi.

    Şikayette SpaceX ayrıca, çalışanları mektupla ilgili sorgulamak ve benzer faaliyetlerde bulunan işçileri kovma tehdidinde bulunmakla suçlandı.

    X 2024'TE İFLAS EDEBİLİR

    SpaceX suçlamalarına ek olarak, Elon Musk'ın sosyal medya şirketi X'in 2024'te iflas edebileceği de öne sürüldü. Twitter olarak bilinen X, Elon Musk'ın 44 milyar dolara şirketi satın almasından bu yana yüzde 71 oranında değer kaybetti.

    Geçtiğimiz yıl boyunca birkaç kez kez mülk sahipleri tarafından kirası ödenmemesi nedeniyle dava edilen ve pek çok tartışmanın göbeğinde olan X, Financial Times tarafından aktarılan bilgilere göre 2024 yılında iflas tehdidi ile karşı karşıya kalacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Elon MuskSpacex
    Haberler > Ekonomi > SpaceX'e 'Elon Musk' darbesi! Eleştiren kovuluyor
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