“Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” gibi şarkılarıyla 2000’li yılların başında müzik dünyasında adından söz ettiren Nevzat Doğansoy’un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. “Nev” adıyla tanınan 57 yaşındaki şarkıcının karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu öğrenildi.

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11 Eylül’de yoğun bakıma kaldırıldığı belirtilen Nev’in, çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği açıklanmıştı. Tedavisi süren sanatçının sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

KARACİĞER NAKLİ BEKLİYOR

Habertürk’ten Aytekin Teker’in haberine göre, yaklaşık 4 gün önce yoğun bakım ünitesinden çıkarılan Nev’in karaciğer nakli beklediği öğrenildi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden sanatçının menajeri İlker Ercan, nakil sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ercan, öncelikle Nev’in sağlık değerlerinin stabil hale gelmesi gerektiğini belirterek, ardından uygun donör arayışına başlanacağını söyledi. Menajer Ercan, “Önce değerlerin stabil olması gerekiyor, sonra donör aramaya başlayacağız. En kısa sürede bulmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Nev’in sağlık durumuyla ilgili daha önce hastane tarafından da açıklama yapılmıştı. Açıklamada, sanatçı hakkında sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda gerçeği yansıtmayan ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin paylaşıldığı belirtilmişti.

Kamuoyundaki bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yapılan açıklamada, Nev’in bilinç kaybı nedeniyle hastanenin acil servisine getirildiği ifade edilmişti.

Şarkıcı Nev için kritik süreç! Nakil için donör bekliyor

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada, sanatçıya acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından entübe edildiği ve gerekli tetkik ve tedavilerin başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:

“Son günlerde sanatçımız Nev'in sağlık durumu hakkında sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda gerçeği yansıtmayan, doğruluğu teyit edilmemiş birçok paylaşım ve bilgi dolaşıma girmiştir. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve doğru bilgilendirme yapmak amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyduk. 3 Eylül tarihinde, sanatçımız Nev, bilinç kaybı nedeniyle hastanemizin acil servisine getirilmiştir. Yapılan ilk müdahalenin ardından entübe edilerek gerekli tetkik ve tedavileri başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çoklu organ yetmezliği tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibe alınmıştır.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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