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Selami Şahin'den sevenlerini korkutan haber! Sosyal medyadan paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Selami Şahin&#039;den sevenlerini korkutan haber! Sosyal medyadan paylaştı
Selami Şahin, Çeşme, Sağlık Durumu, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Birçok unutulmaz eseri Türk müziğine kazandıran sanatçı Selami Şahin, sevenlerini korkuttu. Tatil için Çeşme'de bulunan Şahin, apar topar hastaneye kaldırıldı.

"Gitme Sana Muhtacım", "Ben Sevdalı Sen Belalı" gibi bir çok unutulmaz eserin sahibi olan Selami Şahin'den korkutan haber geldi.

Tatil için İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan 77 yaşındaki sanatçı Selami Şahin sevenlerini üzdü.

Selami Şahin'den sevenlerini korkutan haber! Sosyal medyadan paylaştı - 1. Resim

HASTANEYE KALDIRILDI

Şahin'in düşerek sağ kolunu incittiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

2013 yılında katıldığı Miss Eurovision Türkiye yarışmasında birincilik elde eden Derya Erdem de Şahin'le fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Selami Şahin'den sevenlerini korkutan haber! Sosyal medyadan paylaştı - 2. Resim

Erdem paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

"Çeşme'de hastanede karşılaştık. Düşmüş ve sağ kolunu incitmiş. Röntgen çektik bakmak için. Acil şifalar, çok geçmiş olsun"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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