Selami Şahin'den sevenlerini korkutan haber! Sosyal medyadan paylaştı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Birçok unutulmaz eseri Türk müziğine kazandıran sanatçı Selami Şahin, sevenlerini korkuttu. Tatil için Çeşme'de bulunan Şahin, apar topar hastaneye kaldırıldı.
"Gitme Sana Muhtacım", "Ben Sevdalı Sen Belalı" gibi bir çok unutulmaz eserin sahibi olan Selami Şahin'den korkutan haber geldi.
Tatil için İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan 77 yaşındaki sanatçı Selami Şahin sevenlerini üzdü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Şahin'in düşerek sağ kolunu incittiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
2013 yılında katıldığı Miss Eurovision Türkiye yarışmasında birincilik elde eden Derya Erdem de Şahin'le fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Erdem paylaşımında şu ifadelere yer verdi.
"Çeşme'de hastanede karşılaştık. Düşmüş ve sağ kolunu incitmiş. Röntgen çektik bakmak için. Acil şifalar, çok geçmiş olsun"
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci