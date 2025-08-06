Selami Şahin'den sevenlerini korkutan haber! Sosyal medyadan paylaştı

"Gitme Sana Muhtacım", "Ben Sevdalı Sen Belalı" gibi bir çok unutulmaz eserin sahibi olan Selami Şahin'den korkutan haber geldi.

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Tatil için İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan 77 yaşındaki sanatçı Selami Şahin sevenlerini üzdü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Şahin'in düşerek sağ kolunu incittiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

2013 yılında katıldığı Miss Eurovision Türkiye yarışmasında birincilik elde eden Derya Erdem de Şahin'le fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdem paylaşımında şu ifadelere yer verdi.