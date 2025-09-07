Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sevda Erginci, Mardin'e gelin gidiyor! Yaptığı nişan herkesin dilinde

Oyuncu Sevda Erginci, mimari tasarımcı Efe Saydut ile Mardin'de nişanlandı. Sevda Erginci’yi bu özel gününde yalnız bırakmayan dostları arasında Çağla Şimşek, Damla Yılmaz ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler de vardı. Nişandan paylaşılan kareler sosyal medyanın gündemine oturdu.

'Hayat Bazen Tatlıdır', 'Ver Elini Aşk', 'Yasak Elma', 'Uyanış: Büyük Selçuklu', 'Seni Kalbime Sakladım' ve 'Kül Masalı' gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesi olan ünlü oyuncu Sevda Erginci, Mardin’e gelin gidiyor.

Sevda Erginci, Mardin'e gelin gidiyor! Yaptığı nişan herkesin dilinde - 1. Resim

Oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu mimari tasarımcı sevgilisi Efe Saydut ile nişanlanarak ilişkisini resmileştirdi.

Sevda Erginci, Mardin'e gelin gidiyor! Yaptığı nişan herkesin dilinde - 2. Resim

Mardin’de gerçekleşen nişan töreni, çiftin aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla oldukça sıcak bir atmosferde geçti. Oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

Sevda Erginci, Mardin'e gelin gidiyor! Yaptığı nişan herkesin dilinde - 3. Resim

Ünlü oyuncunun yakın arkadaşları Çağla Şimşek, Damla Yılmaz ve Gonca Vuslateri de törene katıldı. 

Öte yandan nişanda takılan altınlar da ayrıca dikkat çeken detaylardan oldu.

Sevda Erginci, Mardin'e gelin gidiyor! Yaptığı nişan herkesin dilinde - 4. Resim

Çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken sosyal medya kullanıcılarından "Hayırlı olsun", "Allah tamamını erdirsin" şeklinde yorumlar geldi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

