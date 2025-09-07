Sevda Erginci, Mardin'e gelin gidiyor! Yaptığı nişan herkesin dilinde

'Hayat Bazen Tatlıdır', 'Ver Elini Aşk', 'Yasak Elma', 'Uyanış: Büyük Selçuklu', 'Seni Kalbime Sakladım' ve 'Kül Masalı' gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesi olan ünlü oyuncu Sevda Erginci, Mardin’e gelin gidiyor.

Oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu mimari tasarımcı sevgilisi Efe Saydut ile nişanlanarak ilişkisini resmileştirdi.

Mardin’de gerçekleşen nişan töreni, çiftin aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla oldukça sıcak bir atmosferde geçti. Oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncunun yakın arkadaşları Çağla Şimşek, Damla Yılmaz ve Gonca Vuslateri de törene katıldı.

Öte yandan nişanda takılan altınlar da ayrıca dikkat çeken detaylardan oldu.

Çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken sosyal medya kullanıcılarından "Hayırlı olsun", "Allah tamamını erdirsin" şeklinde yorumlar geldi.