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Şeyma Subaşı aldığı haberle gözyaşlarına boğuldu! Hemen video paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şeyma Subaşı, Ayrılık, Sosyal Medya, Sağlık, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medya yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu sabah çektiği duygusal bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Gözyaşlarına hakim olamadığı görülen Subaşı, “İnsanların hayatlarına dokunabiliyor olmak benim için çok değerli. Zaten en başından beri amacım da buydu” dedi. Ünlü isim, mutluluk verici gelişmenin kendisini ne kadar etkilediğini de ortaya koydu.

Yurt dışında yaşayan ve zaman zaman Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Bir süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile birliktelik sürdüren Subaşı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla sürpriz bir şekilde ayrıldıklarını belirtmişti.

MUTLU BİRLİKTELİĞİ SONA ERDİ

Şeyma Subaşı ile Marlon Teixeira'nın ayrılığı, ilk olarak Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakmalarıyla fark edildi. Sonrasında Subaşı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ilişkisinin sona erdiğini resmen duyurdu.

Şeyma Subaşı aldığı haberle gözyaşlarına boğuldu! Hemen video paylaştı - 1. Resim

GÖZYAŞLARIYLA PAYLAŞTI: HAYATLARA DOKUNMAK ÇOK GÜZEL

Ayrılık sonrası gözlerden uzak bir şekilde hayatını sürdüren isim, son olarak kişisel Instagram hesabından yer verdiği bir video ile gündeme geldi. 

Şeyma Subaşı aldığı haberle gözyaşlarına boğuldu! Hemen video paylaştı - 2. Resim

Kamera karşısında duygusal anlar yaşayan Subaşı, aldığı sevindirici bir haberin kendisini derinden etkilediğini dile getirdi. 

Paylaşımında ise “Bugün sabah çok güzel bir haber aldım. İnsanların hayatlarına bilmeyerek dokunabilmek, gerçekten çok güzel bir şey. Ve bu sene günler, aylar sonra geri dönüyor… Daha fazla inşallah bilinçli olarak dokunmaya çalışacağım. Hep amacım buydu. Ben çok mutluyum, farkında olmadan da olsa insanların hayatlarına dokunduğum için” sözlerine yer verdi.

Şeyma Subaşı aldığı haberle gözyaşlarına boğuldu! Hemen video paylaştı - 3. Resim

Subaşı söz konusu haberin detaylarıyla ilgili bilgilendirme yapmadı ve detaylara yer vermedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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