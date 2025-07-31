Şeyma Subaşı aldığı haberle gözyaşlarına boğuldu! Hemen video paylaştı

Yurt dışında yaşayan ve zaman zaman Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Bir süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile birliktelik sürdüren Subaşı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla sürpriz bir şekilde ayrıldıklarını belirtmişti.

MUTLU BİRLİKTELİĞİ SONA ERDİ

Şeyma Subaşı ile Marlon Teixeira'nın ayrılığı, ilk olarak Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakmalarıyla fark edildi. Sonrasında Subaşı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ilişkisinin sona erdiğini resmen duyurdu.

GÖZYAŞLARIYLA PAYLAŞTI: HAYATLARA DOKUNMAK ÇOK GÜZEL

Ayrılık sonrası gözlerden uzak bir şekilde hayatını sürdüren isim, son olarak kişisel Instagram hesabından yer verdiği bir video ile gündeme geldi.

Kamera karşısında duygusal anlar yaşayan Subaşı, aldığı sevindirici bir haberin kendisini derinden etkilediğini dile getirdi.

Paylaşımında ise “Bugün sabah çok güzel bir haber aldım. İnsanların hayatlarına bilmeyerek dokunabilmek, gerçekten çok güzel bir şey. Ve bu sene günler, aylar sonra geri dönüyor… Daha fazla inşallah bilinçli olarak dokunmaya çalışacağım. Hep amacım buydu. Ben çok mutluyum, farkında olmadan da olsa insanların hayatlarına dokunduğum için” sözlerine yer verdi.

Subaşı söz konusu haberin detaylarıyla ilgili bilgilendirme yapmadı ve detaylara yer vermedi.