Şarkıcı Atilla Taş'ın 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden kızı Sezen Taş, Mersin'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sezen Taş'ın eski eşi Uğur Haliloğlu'nun cenazeye katılmaması ve olay günü çocuklarıyla birlikte Trabzon'da bulunması dikkatleri üzerine çekerken, sosyal medyada da tartışmalara konu oldu. Hakkında ortaya atılan iddiaların ardından sessizliğini bozan Haliloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşananlara ilişkin konuştu.

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Bir döneme damga vuran şarkıcılardan Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de bir apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü ailesini ve yakınlarını üzüntüye boğarken, cenazesi düzenlenen törenin ardından Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Atilla Taş, tören boyunca gözyaşlarına hâkim olamadı.

Sezen Taş'ın cenazesine katılmamıştı! Eski eşi sessizliğini bozdu: 'Çocuklarını kaçırdı' iddiaları sonrası ilk açıklama

ESKİ EŞİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Öte yandan Sezen Taş'ın eski eşi Uğur Haliloğlu'nun cenazede yer almaması ve olayın yaşandığı gün Trabzon'da olduğunun öğrenilmesi ise çeşitli iddiaları beraberinde getirdi. Bir süre açıklama yapmayan Haliloğlu, kendisi hakkında sosyal medyada ve basında çıkan haberlere cevap vermek üzere geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu.

Sezen Taş'ın cenazesine katılmamıştı! Eski eşi sessizliğini bozdu: 'Çocuklarını kaçırdı' iddiaları sonrası ilk açıklama

Çocuklarıyla ilgilendiği için bir süredir sessiz kaldığını belirten Haliloğlu, eski eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti. Haliloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İki evladımın annesi, 12 yılımı paylaştığım eski eşim Sezen’i kaybetmenin tarifsiz acısını ve şokunu yaşıyorum. Hayattaki en değerli varlıklarım olan çocuklarımın bu büyük travmayı en az hasarla atlatabilmesi için günlerdir sadece onlara sarılıyorum ve sessizliğimi koruyorum. Ancak, sosyal medyada ve basında yer alan, gerçeği yansıtmayan asılsız iddialar ve vicdansızca yürütülen linç kampanyası, sessiz kalmamı imkansız hale getirmiştir."

Sezen Taş'ın cenazesine katılmamıştı! Eski eşi sessizliğini bozdu: 'Çocuklarını kaçırdı' iddiaları sonrası ilk açıklama

“KAVGALIYDILAR’ ŞEKLİNDEKİ HABERLER TAMAMEN ASILSIZ”

Haliloğlu açıklamasının devamında, "Öncelikle bilinmesini isterim ki; Sezen ile evliliğimiz 11 ay önce, karşılıklı anlaşarak, resmi ve hukuki olarak sona ermiştir. ‘Boşanma aşamasındaydılar’ veya ‘kavgalıydılar’ şeklindeki haberler tamamen asılsızdır.” şeklinde konuştu.

İki çocuğunun olay sırasında nerede olduğuna da değinen Haliloğlu, “Olayın yaşandığı günün öncesinde, Sezen'in kendi talebiyle, çocuklarım pedagogların da bilgisi ve yönlendirmesiyle, karşılıklı görüşme sonucu tamamen Sezen’in onayı ve isteği dahilinde benimle birlikte Trabzon’a gelmişlerdir.” dedi.

Sezen Taş'ın cenazesine katılmamıştı! Eski eşi sessizliğini bozdu: 'Çocuklarını kaçırdı' iddiaları sonrası ilk açıklama

"ÇOCUKLARINI KAÇIRDI" İDDİALARINA SERT ÇIKIŞTI

Hakkında çıkan ‘çocuklarını kaçırdı’ şeklindeki iddialara da cevap veren Haliloğlu, "Çocukları kaçırdı şeklindeki korkunç iddialar, akıl ve vicdan sınırlarını aşan iftiralardır. Benim tek gayem, her zaman çocuklarımın güvenliği ve psikolojik sağlığı olmuştur ve olmaya devam edecektir." dedi.

Sezen Taş'ın cenazesine katılmamıştı! Eski eşi sessizliğini bozdu: 'Çocuklarını kaçırdı' iddiaları sonrası ilk açıklama

"SONSUZA KADAR MAHREM KALACAK"

Sözlerine, "Sezen’in yaşadığı zorluklar, içsel mücadeleleri ve vefatına giden süreç, sadece bizim ve ilgili uzmanların bildiği, çocuklarımın annelerinin hatırasına duyduğum saygı gereği sonsuza kadar mahrem kalacak konulardır." şeklinde devam eden Haliloğlu, "Kendimi aklamak uğruna, evlatlarımın annesinin anısını incitecek tek bir kelime dahi etmeyeceğim. Şu an tek önceliğim, annelerini çok trajik bir şekilde kaybeden kızımın ve oğlumun bu süreci pedagoglar eşliğinde olabildiğince sağlıklı atlatmasıdır. Acımızı yaşayamadan maruz kaldığımız bu haksız saldırıların artık son bulmasını, evlatlarımın mahremiyetine, Sezen'in anısına ve kederli ailesinin acısına saygı gösterilmesini rica ediyorum. Gerçek dışı iddiaları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarım'' ifadelerinde bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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