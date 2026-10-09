Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi! Tabutuna sarıldı, feryat etti: Babam, ben geldim babam

NELER OLMUŞTU?

Mersin’in Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan Liparis 5 Tatil Sitesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda 2 çocuk annesi Sezen Taş, apartmanın 14. katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.