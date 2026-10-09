Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi! Tabutuna sarıldı, feryat etti: Babam, ben geldim babam
Şarkıcı Atilla Taş, 14. kattan düşerek hayatını kaybeden kızı Sezen Taş’ın cenazesinde gözyaşlarına boğuldu. Kızını tabutuna sarılarak "Babam, ben geldim babam" diyerek ağlayan Taş, ayakta durmakta güçlük çekerken yürek dağlayan o anları kameralara yansıdı. Taş’ı yakınları teselli etmeye çalıştı.
TABUTUNA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ
Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşadığı binanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş (34) için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
AYAKTA ZOR DURDU
Şarkıcı Atilla Taş’ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş için Mezitli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan şarkıcı Atilla Taş'ın oldukça bitkin olduğu, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
“BABAM BEN GELDİM BABAM”
Kızının tabutuna sarılarak gözyaşları döken Atilla Taş’ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Atilla Taş’ın "Babam, ben geldim babam" diyerek ağladığı anlar ise yürek sızlattı.
NELER OLMUŞTU?
Mersin’in Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan Liparis 5 Tatil Sitesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda 2 çocuk annesi Sezen Taş, apartmanın 14. katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede siteye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sezen Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖLÜM SEBEBİ NET DEĞİL
Olay yerinde güvenlik önlemi alan ekiplerin incelemesinin ardından Taş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sezen Taş'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Olayın nasıl meydana geldiğinin yürütülen inceleme ve soruşturmanın ardından netlik kazanacağı bildirildi. Taş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla Mezitli Mezarlığı'na defnedildi.