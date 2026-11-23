ABD'de New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin basın toplantısında kameraya yansıyan Demokrat milletvekili Jordan J.G. Wright'ın göz hareketleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin ardından hakkında 'sürüngen' veya 'uzaylı' olduğu yönünde yorumlar yapılan Wright, iddialara esprili bir cevap verdi. 32 yaşındaki New York Eyalet Meclisi üyesi, "Tabii ki insanım. İnsan olduğum, Harlem için yaptığım yasal çalışmalardan da anlaşılabilir." şeklinde konuştu.

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ABD'nin New York kentinde Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Rikers Island cezaevinin kapatılmasına ilişkin düzenlediği basın toplantısı, beklenmedik görüntülerle gündeme geldi. Toplantıda arka planda duran 32 yaşındaki New York Eyalet Meclisi üyesi Jordan J.G. Wright'ın gözlerini yukarı doğru çevirdiği anlar kameralara yansıdı.

ABD'li vekilden basın toplantısına damga vuran hareket: 'Sürüngen' yorumlarına böyle cevap verdi

GÖZ HAREKETLERİ GÜNDEM OLDU

Mamdani'nin açıklama yaptığı sırada önce hafifçe gülümseyen Wright'ın ardından gözlerini sıra dışı şekilde hareket ettirmesi dikkat çekti. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, sürüngen insanların dünyayı yönettiğini öne süren komplo teorilerini yeniden gündeme getirdi.

ABD'li vekilden basın toplantısına damga vuran hareket: 'Sürüngen' yorumlarına böyle cevap verdi

Bazı kullanıcılar, Wright'ın göz hareketlerini sürüngenlere benzeterek siyasetçinin insan olmadığı yönünde yorumlar yaptı. Görüntülerin viral olmasının ardından New York Post'a konuşan Wright, yaşananlara ilişkin esprili ifadeler kullandı.

ABD'li vekilden basın toplantısına damga vuran hareket: 'Sürüngen' yorumlarına böyle cevap verdi

"TABİİ Kİ İNSANIM"

Hakkındaki iddialara cevap veren Wright, "Tabii ki insanım. İnsan olduğum, Harlem için yaptığım yasal çalışmalardan da anlaşılabilir. Sürüngenler veya uzaylılar hakkında konuşamam" dedi. Harlem bölgesini temsil eden Demokrat milletvekilinin bu açıklaması da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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