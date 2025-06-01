Sihirli Annem'in Çilek'i evlendi! Zeynep Özkaya ve Oğulcan Can'ın ilk dansı olay oldu: 23 Nisan gösterisi gibi

Sihirli Annem dizisinde çocuk yaşta Çilek karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya, pilot olduğu öğrenilen Oğulcan Can ile evlendi. Özkaya'nın gelinliği çok beğenilirken, Oğulcan Can ile ilk dansına "23 Nisan gösterisi gibi" yorumları yapıldı.

Sihirli Annem dizisinde Çilek karakteri ile hafızalarda yer eden oyuncu Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu pilot Oğulcan Can ile evlendi.

GELİNLİĞİ ÇOK BEĞENİLDİ

Zeynep Özkaya'nın düğününden ilk kareler gelince giydiği gelinlik gündem oldu. Sosyal medyada gelinliği beğenilen Zeynep Özkaya'ya "Çok sade ve güzel", "Melek gibi olmuş", "Çok güzel beğendim" yorumları yapıldı.

İLK DANSI OLAY OLDU

Çiftin ilk dansı ise sosyal medyada gündem oldu. Zeynep Özkaya ve Oğulcan Can'ın ilk dansına "23 Nisan gösterisi gibi", "Bu dansta duygu eksik kalmış" gibi eleştirel yorumlar geldi.