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Sinem Kobal uzun süre sonra setlere döndü! Yeni projesinin tarihini duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sinem Kobal uzun süre sonra setlere döndü! Yeni projesinin tarihini duyurdu

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kenan İmizarlıoğlu ile dünya evine girdikten sonra tüm vaktini kızlarına ayıran Sinem Kobal, 7 yıl sonra ‘Her Şeyin Başı Merkür’ filmi ile setlere döndü. Filmin çıkış tarihini 13 Aralık olarak duyuran Kobal, “Kavuşmak için çok heyecanlıyım” dedi.

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, 2020 yılında kızları Lalin’i, 2022 yılında ise Leyla’yı kucaklarına aldı. Son olarak 2017’de Yüz Yüze ile izleyicinin karşısına çıkan Kobal, yeni projesiyle dönüyor. 

Bugüne kadar gelen teklifleri geri çeviren Sinem Kobal, setlerdeki yerini aldı. Yeni filmi Her Şeyin Başı Merkür ile el sıkışan güzel oyuncu, başrolü Alp Navruz ile paylaşacak. Filmde ayrıca Devrim Yakut ve Tamer Levent de yer alacak. Kobal filmde bir gazetede burç yazan Elif Akay karakterini üstlenecek.

HER ŞEYİN BAŞI MERKÜR 13 ARALIK’TA SİNEMALARDA 

7 yıllık aranın ardından setlerdeki yerini alan Sinem Kobal, mutluluğunu sosyal medyadan dile getirdi. Peş peşe pozlar paylaşan isim, filmin çıkış tarihini de duyurarak yer verdiği pozların altına “Merhaba Elif Akay. 13 Aralık’ta sinemalarda… Kavuşmak için coook heyecanlıyım görüşürüz” notunu düştü.

Sinem Kobal uzun süre sonra setlere döndü! Yeni projesinin tarihini duyurdu - 1. Resim

HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI

Sinem Kobal’ın hayranları da bu geri dönüşten memnuniyetlerini dile getirdi. Karelerin altına “Hayırlı ve bol izleyicili olsun”, “Sabırsızlıkla bekliyoruz” gibi yorumlar paylaşıldı.

Sinem Kobal uzun süre sonra setlere döndü! Yeni projesinin tarihini duyurdu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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