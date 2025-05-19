Sırra kadem basan Hilal Cebeci'nin son hali olay oldu! Görenler 'Bu kim?' dedi

2000'li yılların popüler ismi Hilal Cebeci'nin son hali sosyal medyayı salladı. Eski halinden eser kalmayan şarkıcıyı görenler tanımakta zorlandı.

Köylü Güzeli, İpe İpe, Üzülürsün gibi şarkılarla 90'ların sonu 2000'lerin başında pop dünyasında yıldız olan Hilal Cebeci hem şarkılarıyla hem de gündem olan açıklamalarıyla çok konuşulmuştu.

Tatlı Kaçıklar, Şöhretler Kebapçısı, Cennet Mahallesi gibi yapımlarda da rol alan Cebeci uzun süredir ekranlardan uzaktaydı.

KANSERİ ATLATMIŞTI

Hilal Cebeci 2022 yılında yaptığı basın açıklamasında meme kanserine yakalandığını duyurmuştu. Erken teşhisin önemine dikkat çeken Cebeci, "Korkmayın ben çok iyiyim, başında yakaladık. Ameliyat olacağım, geçip gidecek." demişti.

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Ünlü isim özel bir hastanede ameliyat olup sağ göğsündeki kitleyi aldırarak kanseri atlatmıştı.

SON HALİ OLAY OLDU

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Hilal Cebeci'nin son hali ise sosyal medyada olay oldu. Bir dizi estetik olan şarkıcının eski halinden eser kalmadı.

Cebeci'nin son halini gören takipçileri karelere yorum yağdırdı.