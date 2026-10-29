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Skandal videoya tepki yağmıştı! Çocuk mahremiyetini hiçe sayan fenomen Özlem Öz'e erişim engeli

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Skandal videoya tepki yağmıştı! Çocuk mahremiyetini hiçe sayan fenomen Özlem Öz'e erişim engeli
Başlık ResmiSkandal videoya tepki yağmıştı! Çocuk mahremiyetini hiçe sayan fenomen Özlem Öze erişim engeli

Sosyal medya hesabından çocuğunun sünnet sonrasında doktoruyla olan diyaloğunu paylaşan fenomen Özlem Öz’ün 4,3 milyon takipçili sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada “Bakanlığımızca 5651 sayılı Kanun kapsamında içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi talep edilmiş, ilgili mahkemece talebimiz kabul edilmiştir. Velayet hakkı, ebeveynlere çocuklarının özel hayatı ve beden mahremiyeti üzerinde sınırsız bir tasarruf yetkisi tanımamaktadır” denildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, küçük yaştaki çocuğunun sünnet işlemi sırasında kaydedilen görüntülerini, içerik olarak kullanan sosyal medya fenomeni Özlem Öz için harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada görüntülerin çocuğun özel hayatını ve beden mahremiyetini ihlal ettiği bildirildi.

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HESABI ENGELLENDİ

Açıklamada "Söz konusu paylaşımlar nedeniyle Bakanlığımızca 5651 sayılı Kanun kapsamında içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi talep edilmiş, ilgili mahkemece talebimiz kabul edilmiştir. Bakanlığımız, çocukların üstün yararını esas alarak haklarını ve mahremiyetlerini korumaya yönelik gerekli hukuki ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir" denildi.

Skandal videoya tepki yağmıştı! Çocuk mahremiyetini hiçe sayan fenomen Özlem Öz'e erişim engeli
Başlık ResmiSkandal videoya tepki yağmıştı! Çocuk mahremiyetini hiçe sayan fenomen Özlem Öz'e erişim engeli

“VELAYET HAKKI, SINIRSIZ YETKİ TANIMAZ”

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımızın dilekçesinde de vurgulandığı üzere, çocukların doğdukları ilk günden itibaren gelişim süreçlerinin, aile içi ilişkilerinin, sağlıkla bağlantılı deneyimlerinin ve özel yaşamlarına ilişkin çeşitli anlarının sistematik biçimde sosyal medya içeriğine dönüştürülmesi, özel hayatlarının gizliliği ve kişilik hakları yönünden ciddi riskler barındırmaktadır. Velayet hakkı, ebeveynlere çocuklarının özel hayatı ve beden mahremiyeti üzerinde sınırsız bir tasarruf yetkisi tanımamaktadır. Bu hakkın kullanımında çocuğun üstün yararının gözetilmesi esastır. Ebeveynlerin rızası, çocukların mahremiyetini ihlal eden paylaşımları hukuka uygun hale getirmemektedir.

Skandal videoya tepki yağmıştı! Çocuk mahremiyetini hiçe sayan fenomen Özlem Öz'e erişim engeli
Başlık ResmiSkandal videoya tepki yağmıştı! Çocuk mahremiyetini hiçe sayan fenomen Özlem Öz'e erişim engeli

“TEDBİRLER DEVAM EDECEK”

Açıklamada, çocukların mahremiyetinin dijital ortamlarda da korunmasının, ebeveynlerin, içerik üreten ve paylaşan kişilerin, platformların ve ilgili tüm tarafların sorumluluğunda olduğu vurgulandı.

"Bakanlığımız, çocukların üstün yararını esas alarak haklarını ve mahremiyetlerini korumaya yönelik gerekli hukuki ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir” mesajı verildi.

NE OLMUŞTU?

Ağustos'ta beşinci çocuklarının doğumunu duyuran sosyal medya fenomeni Özlem Öz’ün son paylaşımı tepki toplamıştı. Çocuklarının özel hayatına dair paylaşımlarıyla uzun süredir eleştirilerin hedefinde olan fenomen, oğlunun sünnet sonrası doktoru ile olan diyaloğunu sosyal medyada yayınlamıştı.

Çocuk mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle hazırlanan hukuki şikâyetlerin ve kamuoyu tepkilerinin ardından fenomenin 4,3 milyon takipçili sosyal medya hesabı kapatıldı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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