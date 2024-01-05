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    150 milyonluk vurgun yapan fenomen Kıvanç Talu ve eşi havaalanında yakalandı

    Yakın çevresini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve reklamcı eşi Beril Talu yakalandı. Çiftin polis ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandığı öğrenildi.

    Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    "Var Böyle Tipler" adlı YouTube kanalında yayınladığı videolarla ünlenen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun geçtiğimiz aylarda çevresindeki kişileri ponzi sistemiyle 150 milyon lira dolandırıldığı iddia edilmişti. Çift, yurt dışına kaçarken havalimanında yakalandı.

    HAVALİMANINDA YAKALANDILAR

    Yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'a kaçarken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Talu çifti adliyeye sevk edildi.

    150 milyonluk vurgun yapan fenomen Kıvanç Talu ve eşi havaalanında yakalandı

    PONZİ SİSTEMİYLE DOLANDIRICILIK

    Sosyal medyada "Var Böyle Tipler" adlı hesap ile tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun reklam bütçesine yatırım yapanlara yüksek kar vadederek çok sayıda kişiyi 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilmişti. Paraları toplayan çiftin Portekiz'e kaçtığı iddia edilmişti. 

    150 milyonluk vurgun yapan fenomen Kıvanç Talu ve eşi havaalanında yakalandı

    SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

    Kıvanç ve Beril Talu tarafından dolandırıldığını söyleyen birçok kişi geçtiğimiz aylarda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve ikili hakkında soruşturma başlatıldı. Talu çiftiyle ilgili şikayet dilekçeleri yağarken ikili hakkında savcılık yurt dışı çıkış yasağı talep etmişti.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kıvanç Talu
    Haberler > Magazin > 150 milyonluk vurgun yapan fenomen Kıvanç Talu ve eşi havaalanında yakalandı
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