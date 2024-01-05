150 milyonluk vurgun yapan fenomen Kıvanç Talu ve eşi havaalanında yakalandı

5 Ocak 2024 10:34 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 11:15

"Var Böyle Tipler" adlı YouTube kanalında yayınladığı videolarla ünlenen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun geçtiğimiz aylarda çevresindeki kişileri ponzi sistemiyle 150 milyon lira dolandırıldığı iddia edilmişti. Çift, yurt dışına kaçarken havalimanında yakalandı.

HAVALİMANINDA YAKALANDILAR

Yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'a kaçarken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Talu çifti adliyeye sevk edildi.

PONZİ SİSTEMİYLE DOLANDIRICILIK

Sosyal medyada "Var Böyle Tipler" adlı hesap ile tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun reklam bütçesine yatırım yapanlara yüksek kar vadederek çok sayıda kişiyi 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilmişti. Paraları toplayan çiftin Portekiz'e kaçtığı iddia edilmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Kıvanç ve Beril Talu tarafından dolandırıldığını söyleyen birçok kişi geçtiğimiz aylarda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve ikili hakkında soruşturma başlatıldı. Talu çiftiyle ilgili şikayet dilekçeleri yağarken ikili hakkında savcılık yurt dışı çıkış yasağı talep etmişti.