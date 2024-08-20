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Merdivenlerden düşen Reha Muhtar entübe edildi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Merdivenlerden düşen Reha Muhtar entübe edildi!

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü spiker Reha Muhtar gece 01.00 sıralarında evinde kötü bir kaza geçirdi. Yalısının merdivenlerinden düşen Muhtar hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen Reha Muhtar'ın şu anda yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilirken, konuyla ilgili ilk açıklama ise eski eşi Deniz Uğur'dan geldi.

Televizyon yorumcusu, programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar dün gece yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralandı. Bilinci kapanan Muhtar, yoğun bakımda entübe edildi. 

REHA MUHTAR'IN BİLİNCİ KAPALI

Ünlü sunucu Reha Muhtar, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki yalısında merdivenlerden düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan Muhtar'ın bilincinin kapandığı öğrenildi. 

Merdivenlerden düşen Reha Muhtar entübe edildi! - 1. Resim

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastaneye kaldırılan Muhtar'ın entübe edildiği bilgisi kaydedildi. Ünlü ismin sağlık durumuna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

Merdivenlerden düşen Reha Muhtar entübe edildi! - 2. Resim

ESKİ EŞİ DENİZ UĞUR'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan ikizlerinin babası Reha Muhtar ile davalık olan ve iştirak nafakası ödenmesine karar verilen Deniz Uğur, Halk TV'ye konuştu. Uğur, açıklamasında  "Oğluma ulaşamıyorum. Reha beyin durumu hakkında da bir bilgim yok. Akşam beri oğlum telefonlarını açmıyor" diyerek endişelendiğini belirtti.

Merdivenlerden düşen Reha Muhtar entübe edildi! - 3. Resim

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959, İstanbul doğumlu. Televizyon sunucusu, yorumcu ve haber sunucusu...

Aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan babasının Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmasından dolayı, kışları Ankara'da yazları ise İstanbul'da yaşadı. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.

Merdivenlerden düşen Reha Muhtar entübe edildi! - 3. Resim

1980 yılında gazeteciliğe başladı. 1981 yılında girdiği Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda, dış politika ve siyaset alanlarında muhabirlik yaptı. TRT'ye geçen Muhtar, Atina, Yunanistan'da TRT muhabiri olarak tanındı.

1991 yılında CNN International 'ın programı olan Crossfire 'ın benzeri "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı. 1993 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti. 1994 yılında Kanal D'nin satılması üzerine Kanal D'den ayrıldı ve TRT'ye döndü. 

Merdivenlerden düşen Reha Muhtar entübe edildi! - 4. Resim

1995 yılında TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçse de kısa bir süre sonra bu kanaldan da ayrılıp Kanal D'ye döndü. 1996 yılında Kanal D'den tekrar ayrılıp Show TV'ye geçerek ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni oldu. 

Birçok kanalda görev yapan Reha Muhtar, “Çapraz Ateş” , “Doğruların Zamanı” , “Çok Farklı” , “Son Kale” gibi programların da sunuculuğunu üstlendi.

Merdivenlerden düşen Reha Muhtar entübe edildi! - 5. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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