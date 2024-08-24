Sürpriz isim: Ünlü şarkıcı Gönül Dağı kadrosuna katıldı, görenler şaşırdı

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan Anadolu insanının öyküsünü konu alan Gönül Dağı’nda 5. sezonun ilk tanıtımı yayınlandı. Ünlü şarkıcının kadroya dahil olması da dikkat çekti.

TRT1’in ilgiyle takip edilen ve reytinglerde üst sıralarda yer alan Gönül Dağı dizisinin 5. sezon çekimleri geçtiğimiz hafta başladı. Merakla beklenen diziden ilk fragman da geldi.

Yahya Samancı ve Aslı Kahraman’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi başarılı oyuncuların başrolleri paylaştığı dizinin tanıtımı büyük beğeni topladı.

Öte yandan Ali Asaf Elmas ve Teoman Gök’ün senaryosunu yazdığı dizinin kadrosuna 5. sezonda sürpriz bir ismin dahil olduğu ortaya çıktı.

ÖYKÜ GÜRMAN, GÖNÜL DAĞI KADROSUNDA

Ünlü şarkıcı Öykü Gürman’ın yeni bölümlerde ‘şoför Kiraz’ rolüyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Kiraz, Gedelli’ye taşınacak ve rolüyle hikayeye yeni bir renk katacak.

FEYZA IŞIK AYRILDIĞINI DUYURDU

Diziden geçtiğimiz gün ise bir ayrılık haberi geldi. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ve Döndü rolünü üstlenen Feyza Işık, sevilen yapıma veda ettiğini duyurdu. Kişisel Instagram hesabından paylaşım yapan Işık, “4 sezon boyunca yalnız bırakmayan Gönül Dağı seyircisine sevgi ve hürmetle… Ben Döndü’yü çok sevdim, çok emek verdim. Dilerim yerini bulmuştur. Hoşça kal Döndü, hoşça kal Gönül Dağı…” ifadelerini kullandı.

GÖNÜL DAĞI 5. SEZONUYLA EYLÜL’DE

Eskişehir’de çekilen dizinin 5. sezonu 143. bölümüyle açılacak. Sevilen yapım Eylül ayında seyirciye ‘merhaba’ diyecek.