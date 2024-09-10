Sürpriz nikah: Yılın çifti Birce Akalay ile Hakan Kurtaş evleniyor! Düğün tarihi bile belli

Bir süredir birlikte olan Birce Akalay ile Hakan Kurtaş nikah masasına oturuyor. Sosyal medyada paylaştıkları mutluluk kareleriyle imrendiren oyuncu çiftin düğün tarihi belli oldu.

Son olarak Kuş Uçuşu dizisindeki Lale Kıran rolüyle izleyiciden alkış alan Birce Akalay, gönlünü kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş’a kaptırmıştı. ‘Yılın çifti’ olarak adlandırılan ve bir süredir ilişki yaşayan isimlerden güzel haber geldi.

Beraber olduklarını önce gizleyen Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, geçtiğimiz şubat ayında birlikteliklerini ilan etmişti. Daha sonra sosyal medyada beraber fotoğraf paylaşmaktan çekinmeyen ikilinin şimdilerde evlilik hazırlıkları yaptığı öne sürüldü.

EKİMDE DÜĞÜN VAR

Takvim’de yer alan habere göre oyuncu çift Ekim ayında nikah masasına oturacak. Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, sade bir törenle dünya evine girecek.

EVLİLİK TEKLİFİ GELMİŞTİ

Öte yandan ikili çıktıkları Bodrum tatilinde ailelerini tanıştırmıştı. Hakan Kurtaş, bir süre önce kız arkadaşı Birce Akalay’a evlilik teklifi etmiş ve ‘evet’ cevabını almıştı. Akalay’ın ise yakın çevresine “Ben kimseyi böyle sevmedim” dediği de konuşulanlar arasında.