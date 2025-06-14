'Survivor 2025' finali nefes kesti! Şampiyon canlı yayında belli oldu
Bu sezon 'All Star' ve 'Gönüllüler' formatında düzenlenen 'Survivor'da yaklaşık 6 aylık zorlu mücadele sona erdi. Eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı ile oyuncu Batuhan Karacakaya'nın finalist olduğu fenomen yarışmanın kazananı, İstanbul'da gerçekleşen canlı yayında 3 tur süren oyunla belirlendi.
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, 1 Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti'nde başlayan Survivor All Star-Gönüllüler'in büyük finali İstanbul'da yapıldı.
SON 4'E KALAN YARIŞMACILAR
Adem Kılıçcı, Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya ve Volkan Çetinkaya, uzun bir maratonun ardından son 4'e kalmayı başardı.
ŞAMPİYON ADEM KILIÇCI
İstanbul'a gelen yarışmacılar arasından canlı yayında final oynayacak isimler Batuhan ve Adem oldu. Survivor 2025'te şampiyonluk ipini Adem Kılıççı göğüsledi.
FİNALİ 3-0 KAZANDI
Adem Kılıççı, 3 tur üzerinden yapılan büyük final mücadeleside ilk turu 5-4, 2'nci turu 5-1 ve son turu 5-1'lik skorlarla kazanarak kupayı kazandı.