'Survivor 2025' finali nefes kesti! Şampiyon canlı yayında belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Haziran 2025 09:12 - Güncelleme: 14 Haziran 2025 09:35 - Güncelleme:

Bu sezon 'All Star' ve 'Gönüllüler' formatında düzenlenen 'Survivor'da yaklaşık 6 aylık zorlu mücadele sona erdi. Eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı ile oyuncu Batuhan Karacakaya'nın finalist olduğu fenomen yarışmanın kazananı, İstanbul'da gerçekleşen canlı yayında 3 tur süren oyunla belirlendi.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, 1 Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti'nde başlayan Survivor All Star-Gönüllüler'in büyük finali İstanbul'da yapıldı. SON 4'E KALAN YARIŞMACILAR Adem Kılıçcı, Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya ve Volkan Çetinkaya, uzun bir maratonun ardından son 4'e kalmayı başardı. ŞAMPİYON ADEM KILIÇCI İstanbul'a gelen yarışmacılar arasından canlı yayında final oynayacak isimler Batuhan ve Adem oldu. Survivor 2025'te şampiyonluk ipini Adem Kılıççı göğüsledi. FİNALİ 3-0 KAZANDI Adem Kılıççı, 3 tur üzerinden yapılan büyük final mücadeleside ilk turu 5-4, 2'nci turu 5-1 ve son turu 5-1'lik skorlarla kazanarak kupayı kazandı. İlgili Haber Polis memuru şehit edilmişti: Ruhsatsız silah çetesinden Survivor Turabi çıktı: Yazışmaları olay oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş