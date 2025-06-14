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'Survivor 2025' finali nefes kesti! Şampiyon canlı yayında belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu sezon 'All Star' ve 'Gönüllüler' formatında düzenlenen 'Survivor'da yaklaşık 6 aylık zorlu mücadele sona erdi. Eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı ile oyuncu Batuhan Karacakaya'nın finalist olduğu fenomen yarışmanın kazananı, İstanbul'da gerçekleşen canlı yayında 3 tur süren oyunla belirlendi.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, 1 Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti'nde başlayan Survivor All Star-Gönüllüler'in büyük finali İstanbul'da yapıldı.

'Survivor 2025' finali nefes kesti! Şampiyonu canlı yayında belli oldu - 1. Resim

SON 4'E KALAN YARIŞMACILAR

Adem Kılıçcı, Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya ve Volkan Çetinkaya, uzun bir maratonun ardından son 4'e kalmayı başardı.

'Survivor 2025' finali nefes kesti! Şampiyonu canlı yayında belli oldu - 2. Resim

ŞAMPİYON ADEM KILIÇCI

İstanbul'a gelen yarışmacılar arasından canlı yayında final oynayacak isimler Batuhan ve Adem oldu. Survivor 2025'te şampiyonluk ipini Adem Kılıççı göğüsledi.

'Survivor 2025' finali nefes kesti! Şampiyonu canlı yayında belli oldu - 3. Resim

FİNALİ 3-0 KAZANDI

Adem Kılıççı, 3 tur üzerinden yapılan büyük final mücadeleside ilk turu 5-4, 2'nci turu 5-1 ve son turu 5-1'lik skorlarla kazanarak kupayı kazandı.

'Survivor 2025' finali nefes kesti! Şampiyonu canlı yayında belli oldu - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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