Survivor Nagihan, Acun Medya yetkilileri ile yaşadığı olayı anlattı! "Diskalifiye olacaktım"

Survivor All Star'da yaşadığı polemikler ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Nagihan Karadere Youtube’da yayınlanan bir kanala konuk oldu. Karadere, yarışmadayken hastanede yattığı dönem Acun Medya'dan yetkililerin kendisini diskalifiye etmeye geldiğini anlattı. Yetkililerin Nagihan’ı karşısında görünce şaşırdıkları da belirtildi.

Survivor yarışmacısındaki performansı ve açıklamalarıyla çok konuşulan Nagihan Karadere Pınar Kerimoğlu’nun Youtube’da yayınlanan kanalına katıldı.

Karadere, yarışma ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçirdiği feci kazayı anlatan Karadere, neredeyse 10 gün hastanede yattığını ve bu süreçte elenmekten ucuz kurtulduğunu belirtti.

Hastanede kaldığı dönemde Acun Medya yetkililerin gelip kendisini ayakta görünce şok olduklarını söyleyen Nagihan "Meğer beni elemeye gelmişler" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR NAGİHAN SAKATLIK DÖNEMİNİ ANLATTI

Nagihan konu hakkında şunları belirtti:

“O süreçte bol bol dua ettim. Çok ağladım, çok üzüldüm geri döneyim diye… Ve dualarım kabul oldu, geri döndüm. Klinikte odadayım kapı çaldı. Yanımdaki kız tuvalete girdiği için ayağa kalkıp ben kapıyı açtım. Acun Medya'nın yetkilileri karşımda böyle birbirimize bakıyoruz. Beni ayakta karşılarında görünce hepsi şok oldu, ben de onları görünce şok oldum. Neyse buyur ettim geldiler oturdular işte geçmiş olsun şöyle böyle falan… Meğer oraya benimle konuşup beni diskalifiye etmeye gelmişler ama benim bundan haberim yok.“

Acun Medya yetkilileri Nagihan'ı ayakta görünce bu karardan vazgeçmişler. Ve yarışmacı Survivor hayatına böylece geri dönmüş.