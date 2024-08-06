Mehmet Ali Erbil, Kerem Bürsin'e sert çıktı! 'Saygısızlıktan da öte terbiyesizlik'

Geçtiğimiz günlerde Altın Küre’nin dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone’e ‘Global İkon Ödülü’ verdiği töreni sunan Kerem Bürsin’in elleri cebindeyken konuşması dikkat çekmişti. Bu durumdan sonra Mehmet Ali Erbil katıldığı bir programda Kerem Bürsin2e tepki gösterdi. Erbil'in sözleri kısa süre içerisinde çok konuşuldu.

Altın Küre bu yıl ilk kez ‘Global İkon Ödülü’ verdi. Ödül, 2 Ağustos’ta Bodrum’da düzenlenen törenle dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Sharon Stone’a takdim edildi.

Kerem Bürsin ve Büşra Pekin geceyi beraber sundu. Ancak Bürsin’in sahnedeyken ellerini cebine sokması, Mehmet Ali Erbil’i kızdırdı. “Beyaz Magazin” programına telefonla bağlanan ünlü şovmen genç oyuncuyu sert sözlerle eleştirdi.

MEHMET ALİ ERBİL PROGRAMA TELEFONLA BAĞLANDI

Programa bağlanan Erbil, şunları belirtti:

“Yıllardır önemli gecelerde sunuculuk yaparım. Bir kez olsun elimi cebime sokarak sunuculuk yapmadım. Bu, seyirciye saygısızlıktan da öte terbiyesizlik. Bu, güvensizlik. Ben hocalarımdan böyle görmedim. Rahmetli Halit Kıvanç’ın, Erkan Yolaç’ın tek bir fotoğrafını hatırlar mısınız elleri ceplerinde? Türkiye’de yaşıyoruz, Türk kültürü almışız, birbirine saygılı insanlarız. Orada kadınlar, kızlar, çoluk çocuk var. Sen kimsin ya elin cebinde sunuculuk yapıyorsun? Bunun karşılığı nedir? Kendine olan güvensizliği.”

Mehmet Ali Erbil, sunuculuğunu eleştirdiği Bürsin’in oyunculuğunu da beğenmediğini belirtti. Erbil, “Bir tek İngilizce ile bu iş oluyor mu? Oyunculuğu görüyorsunuz. Yarım yamalak, Amerikanvari Türkçesiyle oyunculuk mu yaptığını sanıyor?” diye konuştu.