Nevzat MasterChef'e terlikleriyle çıktı! Şeflerden uyarı alınca yaptığı açıklama şoke etti

MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacılar belli olduktan sonra yarışma tam olarak başlamış oldu. Yarışmanın dün yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Yarışmaya Nevzat önü açık terlikleriyle çıkınca şeflerden uyarı geldi. Konu karşısında açıklama yapan Nevzat söyledikleriyle hem jüriyi hem de ekran başındakileri şaşırtmayı başardı.

MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacılar belli olmuştu. Yarışmanın her bölümü şimdiden sosyal medyada gündem olmaya başladı. Yarışmada dün akşam ana kadro ilk rekabetini gerçekleştirdi. Kaptanlar Emre ile Ayşe oldu.

MasterChef'in ilk yarışını izleyenler hem komik hem de ilginç anlara denk geldi. Yayına önü açık terlikleriyle çıkan Nevzat'ı şefler uyardı. Nevzat'ın cevabı ise herkesi hem güldürdü hem de şaşırttı. Yarışmacı, "Ayağımda terlik olduğunu serviste fark ettim" dedi.

KONU İLE İLGİLİ MASTERCHEF NEVZAT PAYLAŞIM YAPTI

Somer Şef'in "Yarışmada önü açık terlik giymek yasak. Burada önü açık terliği bir kişi giyer o da Danilo" demesi üstüne ise yarışmacılar kahkahaya boğuldu. Yayın sonrası Nevzat, X'ten yaptığı paylaşımda terlik linki şakası yaptı. Nevzat yaptığı paylaşımda “Arkadaşlar terliğimi sormuşsunuz. Ne yazık ki link paylaşamıyorum” ifadelerini kullandı.