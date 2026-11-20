Necati Cumalı’nın ölümsüz eserinden uyarlanan, Ay Yapım imzalı Kanal D dizisi Susuz Yaz için hazırlıklar sürüyor. Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'i bir araya getiren yapımın izleyiciyle buluşacağı tarih de netleşti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kanal D'nin yeni sezon projeleri arasında yer alan Susuz Yaz, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle ekran yolculuğuna hazırlanıyor. Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan dizinin senaryosunu Sema Ergenekon yazıyor. Başrollerde ise Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç yer alıyor.

İLK BÖLÜM 1 ARALIK’TA

Uzun süredir yayın tarihi merak edilen Susuz Yaz'ın ekrana geleceği günle ilgili yeni bir bilgi gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın verdiği bilgiye göre; yayın planında son dakika değişikliği yaşanmaması halinde dizinin ilk bölümü 1 Aralık Salı günü izleyiciyle buluşacak.

Yeni yapımın aynı dönemde Mehmed Fetihler Sultanı, Anne Yarısı, Tuzlu Kahve ve Hamal projeleriyle rekabet etmesi bekleniyor.

Susuz Yaz dizisi için beklenen haber geldi! İlk bölüm tarihi açıklandı

SUSUZ YAZ DİZİSİNİN KONUSU

1970'li yılların Adana'sında geçen Susuz Yaz, Çarlak Köyü'nde yaşanan aşk, aile çatışmaları ve güç mücadelesini konu alıyor.

Hikâyenin merkezinde Osman'ın (Mert Ramazan Demir), Bahar'a (Lizge Cömert) duyduğu aşk bulunuyor. Sevdiği kadınla birlikte yeni bir hayat kurmanın hayalini taşıyan Osman, kardeşi Hasan'ın (Batuhan Bozkurt Yüzgüleç) gizli hesaplarıyla karşı karşıya kalıyor. Köyde su ve arazi paylaşımı üzerinden başlayan anlaşmazlıklar da iki kardeş arasındaki gerilimi giderek tırmandırıyor. Yaşanan gelişmeler, aile üyelerinin hayatında büyük kırılmalara yol açıyor.

Susuz Yaz dizisi için beklenen haber geldi! İlk bölüm tarihi açıklandı

SUSUZ YAZ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal'ın üstlendiği Susuz Yaz, kalabalık oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Dizide Mert Ramazan Demir Osman, Lizge Cömert Bahar, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç Hasan, Şebnem Bozoklu Döne, İrem Sak Yeter ve Serpil Gül Beyaz karakterine hayat veriyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Şaldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zapçı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper (Cevri) bulunuyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala