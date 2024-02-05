‘Tablet reis’ olarak tanınan fenomen yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi 35 kilo, genetik hastalıkla mücadele ediyor

2013 yılında çektiği tablet açılım videosuyla gündem olan ve ‘tablet reis’ olarak hafızalara kazınan Onurcan Yıldız, son haliyle gündem oldu. Youtuber Testo’nun kanalına konuk olan Yıldız şimdi 35 kilo olduğunu ve yemek yediği halde kilo alamadığını söyledi. Geçimini TikTok ve Instagram’dan kazanan isim neler yaptığını da anlattı.

İnternet dünyasının unutulmazları arasında yer alan Onurcan Yıldız, 8 yıl önce çektiği tablet videosuyla izlenme rekorları kırmıştı. O dönem dikkatleri üzerine çeken Yıldız, uzun süre sonra ortaya çıktı, değişimiyle dikkat çekti.

“VİDEO KURGUYDU”

Youtuber Testo’nun kanalına konuk olan Onurcan Yıldız, küçük yaşta çektiği tablet videosunun kurgu olduğunu itiraf etti. Değişimiyle dikkat çeken isim, 35 kiloya düştüğünü ve hastalığı nedeniyle kilo almakta güçlük çektiğini şu sözlerle belirtti:

“35 kiloyum, yemek yediğim halde kilo alamıyorum, spora gitmeyi düşünüyorum. O dönem çektiğim video kurguydu. O dönemlerde internetten alışveriş yapmak çok popüler değildi. Yapılan alışverişlerde domates, salatalık gibi ürünler çıkıyordu. Ben de bu videoyu o yüzden çektim. Videoyu Facebook’a attım, daha sonra Youtube’da da yayıldı.”

“ANNEM TERK ETTİ, ZENGİN BİRİYLE EVLENDİ”

Yıldız, “Videodan sonra hayatında bir değişiklik oldu mu?” sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Evet tabii. Sokağa çıktığımda tanınıyordum, yavaş yavaş azaldı. 2019’da tekrar girdim Youtube’a. Daha sonra depresyona girdim. Babamın hastalığı ortaya çıktı, onu kaybettik. Ondan sonra Youtube’a tekrar dönmedim. Malatya’dan depremden dolayı Mersin’e taşındık. Babam vefat ettikten sonra annem bizden ayrıldı. Abim, halam ve ben yaşıyoruz. Annem zengin birisiyle evlendi. Lise mezunuyum. Babam hasta olduktan sonra okumadım.”

Şimdi 24 yaşında olan Onurcan Yıldız, genetik bir rahatsızlık olan ‘Noonan sendromu’ ile mücadele ediyor. Geçimini TikTok ve Instagram’dan geçimini sağlıyor. Yıldız’ın halası, ona uygun bir iş bulunmasını istiyor.

NOONAN SENDROMU NEDİR?

Noonan sendromu, vücudun çeşitli bölgelerindeki normal gelişimi engelleyen genetik bir hastalıktır. Çok çeşitli özellikler görülebilir: Olağandışı yüz özellikleri, kısa boy, kalp kusurları, diğer fiziksel problemler ve olası gelişimsel gecikmeler söz konusu olabilir. Hastalığa genetik bir mutasyon neden olur. Ancak mutasyon sonradan da oluşabileceği için, tüm vakalarda aile öyküsü olmayabilir.