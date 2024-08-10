TikTok’ta ilginç canlı yayın! Defalarca balonla kafasına vurdu, ne yaptığına kimse anlam veremedi

TikTok’ta birbirinden ilginç yayınlar gündem olmaya devam ediyor. Daha fazla izlenmek ve etkileşim almak adına yaşlı bir kadının yaptıkları ‘pes’ dedirtti. Görüntülerde defalarca balonla kafasına vuran kişinin hareketlerine anlam verilemedi.

Sosyal medyada gündem olan TikTok yayınlarına bir yenisi daha eklendi. Kadının yayında yaptığı hareketleri görenlerin ağzı açık kaldı.

TUHAF HAREKETLER SERGİLEDİ

‘Rapçi Azize’ rumuzlu TikTok kullanıcısı yaşlı bir kadın, dün akşam saatlerinde canlı yayın açtı. Tuhaf hareketleri gözlerden kaçmayan kullanıcı elindeki balonla defalarca kafasına vurdu. Tuhaf dans figürleri sergilerken takipçilerinden para ve hediye yollamalarını talep etti.

YORUMLAR GECİKMEDİ

TikTok’ta 234 bin takipçisi bulunan kadının görüntüleri şaşırttı. Video X’te de en çok konuşulanlar arasına girdi. Kullanıcılardan “Para için yapmadığı şaklabanlık kalmamış” , “Teyze ne yapıyorsun teyze” , “Kendimden utandım” gibi yorumlar geldi.