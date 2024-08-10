Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > TikTok’ta ilginç canlı yayın! Defalarca balonla kafasına vurdu, ne yaptığına kimse anlam veremedi

TikTok’ta ilginç canlı yayın! Defalarca balonla kafasına vurdu, ne yaptığına kimse anlam veremedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TikTok’ta birbirinden ilginç yayınlar gündem olmaya devam ediyor. Daha fazla izlenmek ve etkileşim almak adına yaşlı bir kadının yaptıkları ‘pes’ dedirtti. Görüntülerde defalarca balonla kafasına vuran kişinin hareketlerine anlam verilemedi.

Sosyal medyada gündem olan TikTok yayınlarına bir yenisi daha eklendi. Kadının yayında yaptığı hareketleri görenlerin ağzı açık kaldı. 

TikTok’ta ilginç canlı yayın! Defalarca balonla kafasına vurdu, ne yaptığına kimse anlam veremedi - 1. Resim

TUHAF HAREKETLER SERGİLEDİ

‘Rapçi Azize’ rumuzlu TikTok kullanıcısı yaşlı bir kadın, dün akşam saatlerinde canlı yayın açtı. Tuhaf hareketleri gözlerden kaçmayan kullanıcı elindeki balonla defalarca kafasına vurdu. Tuhaf dans figürleri sergilerken takipçilerinden para ve hediye yollamalarını talep etti. 

TikTok’ta ilginç canlı yayın! Defalarca balonla kafasına vurdu, ne yaptığına kimse anlam veremedi - 2. Resim

YORUMLAR GECİKMEDİ

TikTok’ta 234 bin takipçisi bulunan kadının görüntüleri şaşırttı. Video X’te de en çok konuşulanlar arasına girdi. Kullanıcılardan “Para için yapmadığı şaklabanlık kalmamış” , “Teyze ne yapıyorsun teyze”  , “Kendimden utandım” gibi yorumlar geldi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Zehir tacirlerine ağır darbe! 223 kilogram sentetik uyuşturucu yakalandıMilli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Şilili rakibini 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni proje! Seyirciyi suç dolu dünyaya götürecek - MagazinKıvanç Tatlıtuğ’dan yeni proje! Seyirciyi suç dolu dünyaya götürecekErman Toroğlu’dan yeni imaj! Saçlarını uzattı ve taç taktı, gören yorum yapmadan edemedi - MagazinErman Toroğlu’dan yeni imaj! Gören yorum yapmadan edemediArka Sokaklar’a sürpriz isim: Ebru Cündübeyoğlu rolüyle diziyi karıştıracak - MagazinArka Sokaklar’a sürpriz isim: Rolüyle diziyi karıştıracakMustafa Topaloğlu tüm sanatçılara meydan okudu! “Hepsi bir araya gelse…” - MagazinMustafa Topaloğlu tüm sanatçılara meydan okudu! “Hepsi bir araya gelse…”ABD’li rapçi Travis Scott gözaltına alındı, nedeni ortaya çıktı - MagazinABD’li rapçi Travis Scott gözaltına alındı, nedeni ortaya çıktıDemet Akalın’a gelen su faturası ağızları açık bıraktı, hayranlarından hemen tavsiye geldi - MagazinDemet Akalın’a gelen su faturası ağızları açık bıraktı
Sonraki Haber Yükleniyor...