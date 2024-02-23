Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı! Törenden ilk fotoğraflar

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, dört yıldır birlikte olduğu modacı Zeynep Mayruk ile nişanlandı. Çiftin aile arasında yapılan törenle yüzükleri taktı. Sarıtaş ile Mayruk’un nişanından ilk görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

‘Güneşin Kızları’ , ‘Söz’ , ‘Baba’ , ‘Muhteşem Yüzyıl’ gibi birçok projede yer alan Tolga Sarıtaş, modacı Zeynep Mayruk ile mutluluk yolunda ilk adımı attı. Ünlü çift, Çeşme’de düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

Çiftin mutlu gününden kareler arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Sarıtaş’ın tuzlu kahvesini tereddütsüz içtiği anlara da yer verildi. Ünlü oyuncu kahvesini yudumladıktan sonra “Gerçekten içtiğim en güzel kahve” diye espri yaptı. Mutluluğu gözlerinden okunan ikilinin nişanında zarif detaylar hakimdi.

KIYAFETİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Tolga Sarıtaş törende siyah bir takım giyerken, Zeynep Mayruk ise beyaz dantelli bir kıyafet tercih etti. Mayruk’un bu tercihi sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kişiler pantolon ceket dantelli takımı güzel bulurken, bazı kişiler ise ‘Hiç olmamış’ yorumu yaptı.